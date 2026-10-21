Compvide, Inc. gab heute die Markteinführung seiner CIMED-Plattform bekannt. Die Kits CIMED-AP, CIMED-LP und CIMED-CP untersuchen jeweils den alternativen, den Lektin- und den klassischen Komplementweg unter Verwendung von 50-prozentigem Serum, um Tests unter physiologischeren Bedingungen zu ermöglichen.

Die Markteinführung folgt auf die Teilnahme von Compvide am 20. European Meeting on Complement in Human Disease (EMCHD), das vom 1. bis 5. September 2026 in Cardiff, Wales, stattfand. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Vortrags, eines Posters und eines Messestands stellte das Unternehmen Forschungsergebnisse vor, die die Bedeutung der Testbedingungen bei der Bewertung der Komplementaktivität und der Wirkungen von Komplement-gerichteten Therapien hervorheben.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Assays, bei denen häufig stark verdünntes Serum verwendet wird, kommen bei den CIMED-Assays 50-prozentige Serumkonzentrationen zum Einsatz. Die von Compvide auf der EMCHD vorgestellten Forschungsergebnisse zeigten, wie die Serumverdünnung die Messungen der Komplementhemmung beeinflussen kann, insbesondere bei niedrigeren Wirkstoffkonzentrationen. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung der Assay-Bedingungen bei der Bewertung potenzieller komplementgerichteter Therapien.

"Die Markteinführung von CIMED ist ein wichtiger Meilenstein für Compvide", sagte Dr. Sadam Yaseen, Ph.D., Gründer und CEO von Compvide. "Dies ist ein wichtiger erster Schritt hin zu unserem langfristigen Ziel, CIMED für den Einsatz in der In-vitro-Diagnostik zu entwickeln und Patienten Zugang zu Tests zu verschaffen, die als Orientierungshilfe für ihre Behandlung dienen können. Heute stellen wir Forschern die Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie die wissenschaftlichen Erkenntnisse gewinnen können, die zur Erreichung dieses Ziels erforderlich sind."

"Um zu verstehen, wie sich eine potenzielle Therapie auf das Komplementsystem auswirkt, muss den Testbedingungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden", sagte Dr. Wilhelm Schwaeble, Professor für Immunologie an der Universität Cambridge. "Assays, die einen höheren Serumanteil beibehalten, können Forschern helfen, die Komplementaktivität in einer physiologisch relevanteren Umgebung zu untersuchen. CIMED bietet einen vielversprechenden Ansatz zur Unterstützung dieser Arbeit."

Compvide hat außerdem Mouse CIMED-AP eingeführt und damit die Plattform auf die präklinische Komplementforschung ausgeweitet.

CIMED-Kits sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt und nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.

Über Compvide

Compvide ist ein in Seattle ansässiges Biotechnologieunternehmen, das Assays für die funktionelle Komplementforschung entwickelt. Seine firmeneigene CIMED-Plattform unterstützt die Untersuchung der Komplementaktivität und die Bewertung von Therapien, die auf das Komplementsystem abzielen. Die aktuellen Produkte sind ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt.

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