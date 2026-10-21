Die Baszucki Group gewährt dem McLean Hospital Fördermittel zum Aufbau eines führenden Klinik- und Forschungszentrums sowie gemeinsam dem McLean Hospital und MH² Mittel für Initiativen im Bereich der medizinischen Ausbildung und Fortbildung

Die Baszucki Group gab heute den Start des Globalen Netzwerks zur Förderung der metabolischen Psychiatrie (MetPsy) bekannt, das Forscher und Kliniker weltweit vereint, um die evidenzbasierte Praxis in der metabolischen Psychiatrie durch klinische Versorgung, Ausbildung und Forschung voranzubringen. Die Gründung geht einher mit einer neuen Förderung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar durch die Baszucki Group zum Aufbau eines Klinik- und Forschungszentrums am McLean Hospital, einem Mitglied von Mass General Brigham, wodurch die Infrastruktur geschaffen wird, um metabolische Ansätze in der psychiatrischen Versorgung in großem Maßstab umzusetzen. Die Förderung unterstützt zudem Initiativen zur medizinischen Ausbildung und Fortbildung, die gemeinsam von MH², einem Zentrum für klinische Praxis, Ausbildung und Fortbildung, geleitet werden.

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MetPsy, a global network for metabolic psychiatry, launches with $20M Baszucki Group grant for new McLean Hospital clinical care and research center.

"In den letzten fünf Jahren hat sich die metabolische Psychiatrie von einigen wenigen Grundlagenprojekten zu einer dynamischen, globalen Bewegung entwickelt", sagte Dr. Kirk Nylen, Geschäftsführer von MetPsy. "Echte wissenschaftliche Durchbrüche entstehen nicht im Isolation; sie erfordern starke Verbindungsglieder. MetPsy wurde ins Leben gerufen, um als verbindender Katalysator zu fungieren und eine Brücke zwischen wissenschaftlichen und klinischen Disziplinen zu schlagen, um Forschungsergebnisse in lebensverändernde Behandlungen für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen umzusetzen. Wir sind stolz darauf, diese globale Initiative ins Leben zu rufen, um die Zukunft der psychiatrischen Versorgung voranzutreiben."

Die metabolische Psychiatrie befasst sich damit, wie der Stoffwechsel die Gehirnfunktion und die psychische Gesundheit beeinflusst. Während Neurologen bereits seit mehr als einem Jahrhundert metabolische Ansätze zur Behandlung von Hirnerkrankungen wie Epilepsie nutzen, ist die Anwendung dieses Ansatzes auf psychiatrische Erkrankungen ein aufstrebendes Forschungs- und Anwendungsgebiet. In den letzten zehn Jahren hat eine wachsende Zahl von Forschungsarbeiten das Potenzial metabolischer Behandlungen wie der ketogenen Therapie aufgezeigt, sowohl die Stoffwechselgesundheit als auch psychiatrische Symptome bei schweren psychischen Erkrankungen wie Depressionen, bipolaren Störungen und Schizophrenie zu verbessern.

Mit der Ausweitung dieses Fachgebiets ist der Bedarf an Ressourcen sowohl bei Forschern und Klinikern als auch bei den von ihnen betreuten Patienten gestiegen. MetPsy trägt diesem Bedarf Rechnung, indem es ein zentralisiertes Netzwerk für die fachliche Zusammenarbeit, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen, den Zugang zu akkreditierten Kursen und Instrumente zur Weiterentwicklung der klinischen Praxis bereitstellt. Mit der grundlegenden Unterstützung der Baszucki Group zielt MetPsy darauf ab, Organisationen aus allen Bereichen der metabolischen Psychiatrie einzubeziehen und so zukünftige Entdeckungen sowie eine bessere Versorgung voranzutreiben.

"Die Gründung von MetPsy spiegelt das Engagement unserer Familie wider, das Fachgebiet der metabolischen Psychiatrie weltweit weiter voranzubringen", sagte Jan Ellison Baszucki, Mitbegründerin der Baszucki Group. "Während dieses Netzwerk wächst, hoffen wir, dass sich weitere Geldgeber uns anschließen, um den Zugang zu evidenzbasierten metabolischen Interventionen zu erweitern einem klinischen Ansatz, der die Gesundheit und Zukunft unseres Sohnes Matthew wiederhergestellt hat und vielen anderen dieselbe Hoffnung bietet."

Das McLean Center for Metabolic Psychiatry wird die Ziele von MetPsy durch seine Kernsäulen vorantreiben. Dr. Dost Öngür fungiert als Zentrumsleiter und leitet ein klinisches Versorgungszentrum, ein Forschungsprogramm sowie eine Initiative zur medizinischen Aus- und Weiterbildung, die gemeinsam von MH² und Dr. Christopher Palmer geleitet wird. Das McLean Hospital mit Sitz in Belmont, Massachusetts, dient als Lehrkrankenhaus der Harvard Medical School und wird vom U.S. News & World Report regelmäßig als bestes eigenständiges psychiatrisches Krankenhaus eingestuft.

"Unser multidisziplinäres Team vereint bedeutende klinische und wissenschaftliche Expertise, um die Patientenversorgung zu erweitern, und bietet damit den ersten Dienst im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung an, der sich auf die ketogene Therapie innerhalb einer größeren, etablierten Einrichtung konzentriert", sagte Zentrumsleiter Dr. med. Dost Öngür, PhD, Leiter der Abteilung für psychotische Störungen am McLean Hospital und William P. und Henry B. Test-Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School. "Das Zentrum wird die Machbarkeit einer integrierten metabolischen Versorgung demonstrieren und einen praktischen Leitfaden für andere akademische medizinische Zentren weltweit bereitstellen."

"Die Weiterentwicklung neuer Ansätze in der psychischen Gesundheitsversorgung erfordert ein integriertes Modell, das Forschung, klinische Praxis und spezialisierte medizinische Ausbildung umfasst. Durch dieses einzigartige Modell schaffen wir die Evidenzbasis und die Ausbildungsprotokolle, die zur Unterstützung der vielfältigen Dimensionen der metabolischen Psychiatrie erforderlich sind", sagte Dr. med. Christopher M. Palmer, Gründer und Präsident von MH², Leiter des Programms für Stoffwechsel und psychische Gesundheit am McLean Hospital sowie Assistenzprofessor für Psychiatrie an der Harvard Medical School.

Um mehr über die Initiative zu erfahren oder dem Netzwerk beizutreten, besuchen Sie metpsy.com. Weitere Informationen zum McLean Center for Metabolic Psychiatry finden Sie auf der Seite zur metabolischen Psychiatrie.

Über die Baszucki Group

Die Baszucki Group wurde 2021 vom Roblox-Gründer und Chief Executive Officer David Baszucki sowie der Bestsellerautorin Jan Ellison Baszucki ins Leben gerufen und nutzt Fördermittel, Impact Investing, Interessenvertretung, Storytelling und den Aufbau von Gemeinschaften, um grundlegende Veränderungen in Wissenschaft, Medizin, Landwirtschaft, Ernährung und ökologischen Systemen voranzutreiben. Ein Schwerpunkt der Baszucki Group liegt auf der Unterstützung von Initiativen an der Schnittstelle von Stoffwechsel, Psychiatrie und Neurowissenschaften mit dem Ziel, die Ergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit zu verbessern. Kliniker und Forscher, die mehr über metabolische Psychiatrie erfahren oder dem "Global Network to Advance Metabolic Psychiatry" (MetPsy) beitreten möchten, finden weitere Informationen unter metpsy.com. Um mehr über Ressourcen für Betroffene und Angehörige im Zusammenhang mit metabolischen Ansätzen für psychisches Wohlbefinden und Gehirngesundheit zu erfahren, besuchen Sie Metabolic Mind, eine gemeinnützige Initiative der Baszucki Group.

Über McLean

Das McLean Hospital hat sich kontinuierlich dazu verpflichtet, den Menschen in der Patientenversorgung, bei Innovationen und Forschungserkenntnissen sowie beim Wissensaustausch im Bereich der psychischen Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Es wird vom U.S. News World Report regelmäßig als die Nummer 1 unter den eigenständigen psychiatrischen Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten ausgezeichnet und belegt 2026-27 den zweiten Platz in Amerika im Bereich der psychiatrischen Versorgung. Das McLean Hospital ist die größte psychiatrische Einrichtung der Harvard Medical School und Mitglied von Mass General Brigham. Um über das McLean Hospital auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie uns auf Facebook, YouTube und LinkedIn.

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