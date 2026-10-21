Bear kombiniert sein Fachwissen in den Bereichen Robotik-Hardware und -Software mit operativer Erfahrung an über 5.000 Kundenstandorten, um neue NVIDIA Physical-AI-Technologien in die Produktion zu überführen.

Bear Robotics hat heute KINO-2 vorgestellt, seine Plattform für robotergestütztes Lernen, mit der Aufgaben-Demonstrationen in einsetzbare Manipulationsfähigkeiten auf dem KR1, dem humanoiden Roboter von Bear, umgesetzt werden können. KINO-2 erweitert die Fähigkeiten von Bear vom Transport von Gütern hin zu deren Handhabung und hilft Kunden dabei, etablierte Prozesse in größerem Umfang zu automatisieren.

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KR1 humanoid robot picks up a beer bottle and places it in a crate.

Bear hat über 16.000 Roboter, überwiegend Serviceroboter, an mehr als 5.000 Kundenstandorten im Einsatz. Durch diese Einsätze hat Bear eine Infrastruktur für Navigation, Flottenkoordination und den Betrieb aufgebaut und praktisches Wissen darüber gewonnen, wie Roboter in kommerziellen Umgebungen mit Menschen zusammenarbeiten.

Viele Arbeitsabläufe bei Kunden erfordern sowohl Bewegung als auch Manipulation. Eine Kiste muss verpackt werden, bevor sie transportiert werden kann, eine Maschine muss beladen werden, bevor sie laufen kann, und zurückgesandte Produkte müssen sortiert werden, bevor sie weitergeleitet werden können. KINO-2 bewältigt diese Aufgaben, indem es erlernte Handhabungsfähigkeiten mit den in der Industrie bewährten Navigations-, Steuerungs- und Arbeitsablaufsystemen von Bear verbindet.

Mit KINO-2 sammelt Bear Aufgaben-Demonstrationen, nutzt diese zum Trainieren und Verfeinern von Modellen und bewertet die daraus resultierenden Fähigkeiten auf KR1, bevor der Einsatz in einem Kundenpilotprojekt erfolgt. Die Plattform unterstützt die hauseigenen Modelle von Bear sowie externe Grundmodelle durch gemeinsame Trainings-, Bewertungs- und Bereitstellungstools. Da Bear die Hardware, Software und KI des Roboters gemeinsam entwickelt, können seine Ingenieure sowohl das erlernte Verhalten als auch das umgebende System an die Anforderungen des Kunden anpassen.

"Die Menschen, die eine Aufgabe ausführen, kennen bereits die Produkte, die Ausrüstung und den Arbeitsablauf. Durch Demonstrationen können wir dieses Wissen erfassen und dem Roboter beibringen. Unser Ziel ist es, den individuellen Entwicklungsaufwand für jede neue Aufgabe zu reduzieren und jedem Kunden nützliche Handhabungsfähigkeiten zur Verfügung zu stellen." Bren Pierce, Chief Robotics Officer, Bear Robotics

Bear entwickelt diese Fähigkeiten im Rahmen von Pilotprojekten zur aktiven Handhabung, darunter Rückgaben im Supermarkt und die Handhabung von Kisten im Lager. Die übergreifende Flottenstrategie des Unternehmens kombiniert spezialisierte mobile Transportroboter mit dem KR1 für die Handhabung, unterstützt durch eine gemeinsame Flottenmanagement- und Workflow-Infrastruktur.

"Unsere Kunden benötigen eine Komplettlösung: das Befüllen der Kiste, deren Transport und das Zurückbringen einer leeren Kiste. Wir haben die Navigation und die Infrastruktur entwickelt, um Güter durch die Umgebungen unserer Kunden zu bewegen, und KINO-2 erweitert dies auf die Handhabung von Objekten. Die gemeinsame Entwicklung der Lernplattform und des Roboters ermöglicht es uns, Lösungen rund um die jeweiligen Prozesse jedes Kunden zu entwickeln." Fangwei Li, Chief Technology Officer, Bear Robotics

Entwicklung von KINO-2 mit NVIDIA Isaac OS als Kern der Wahrnehmungs-Laufzeitumgebung

Da Bear in vielfältige Kunden-Workflows expandiert, muss KINO-2 in der Lage sein, verschiedene Objekte, Layouts und Betriebsbedingungen zu verallgemeinern. Dies erhöht den Bedarf, größere, leistungsfähigere Grundmodelle effizient auf dem KR1 auszuführen. Bear entwickelt seine Hardware und Software gemeinsam, um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wobei NVIDIA Isaac OS als Rückgrat der Wahrnehmungs-Laufzeitumgebung dient.

Der frühzeitige Zugang zu NVIDIA-Technologien und die direkte Zusammenarbeit mit den NVIDIA-Entwicklungsteams ermöglichen es Bear, seine eigene Hardware und Software im Zuge der technologischen Weiterentwicklung zügig weiterzuentwickeln. Bear entwickelt und evaluiert diese Systeme unter Verwendung von Kundendaten und durch Tests in realen Betriebsumgebungen und liefert NVIDIA so während der gesamten Entwicklung praktisches technisches Feedback.

Isaac OS, der Robotik-Edge-Runtime-Stack von NVIDIA, der das NVIDIA Holoscan SDK (HSDK) 5.0 enthält, verbindet die Wahrnehmungsverarbeitung und die Modellinferenz auf dem NVIDIA Jetson AGX Thor. Mithilfe der NVIDIA Isaac ROS Bridge integrierte Bear die Laufzeitumgebung nahtlos in seinen bestehenden Robotik-Stack. So konnte Bear seine bewährte Software beibehalten und gleichzeitig die hauseigenen Modelle von KINO-2 sowie offene Basismodelle, darunter NVIDIA Isaac GR00T, in ein umfassenderes System integrieren, das Navigation und SLAM, Flottenmanagement und Workflow-Koordination umfasst.

Durch den Einsatz der NVIDIA Isaac OS-Laufzeitumgebung in Verbindung mit NVIDIA TensorRT und Modellquantisierung konnte Bear die GR00T-Inferenzzeit von etwa 500 Millisekunden in der anfänglichen, nicht optimierten Bereitstellung auf rund 60 Millisekunden reduzieren was nach internen Messungen einer etwa 8-fachen Beschleunigung entspricht. Auch das hauseigene Modell von Bear erzielte eine 4,2-fache Beschleunigung der Inferenz, wodurch die Inferenzzeit von 72,3 auf 17,2 Millisekunden reduziert wurde.

KINO-2 wird auf der NVIDIA GTC Berlin vorgestellt

Bear stellt KINO-2 auf der NVIDIA GTC Berlin vor, zeitgleich mit der Einführung der ersten öffentlichen Beta-Version von Isaac OS durch NVIDIA und der allgemeinen Verfügbarkeit des Holoscan SDK (HSDK) 5.0, das Teil der Isaac OS-Laufzeitumgebung ist.

Auf Einladung von NVIDIA demonstriert Bear am NVIDIA-Stand den Einsatz von KINO-2 im KR1. Auf Basis eines Auftrags aus einem Lagerverwaltungssystem kommissioniert KR1 Flaschen, verpackt sie in Kisten, liefert die Kiste an eine Abgabestelle und kehrt mit einer leeren Kiste zurück dabei kombiniert er erlernte Handhabungsfähigkeiten mit den Navigations-, Steuerungs- und Workflow-Systemen von Bear.

Über Bear Robotics

Bear Robotics wurde 2017 im Silicon Valley gegründet und entwickelt Roboter und Software zur Automatisierung alltäglicher körperlicher Arbeit. Über 16.000 Roboter des Unternehmens sind in Nordamerika, Europa und Asien im kommerziellen Einsatz. Durch die Übernahme von Kinisi Robotics 2026 wurden der humanoide Roboter KR1 und das Roboter-Lernprogramm KINO in das Portfolio aufgenommen. Besuchen Sie bearrobotics.ai.

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