DJ SAP übertrifft Erwartungen und wird optimistischer für Cloud-Wachstum

DOW JONES--SAP hat seine Cloud-Erlöse und die operative Marge im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Der Walldorfer Software-Konzern zeigte sich zudem optimistischer und sieht das Cloud-Wachstum nun am oberen Ende der Prognosespanne. Der Ausblick für den operativen Gewinn, den SAP vor drei Monaten etwas gedämpft hatte, wurde bestätigt. Der Cloud-Auftragsbestand fiel höher aus als von Analysten prognostiziert.

Der Cloud-Umsatz stieg im Quartal währungsbereinigt um 25 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 6,59 Milliarden Euro gerechnet. SAP verwies auf nachgeholte Umsätze mit Kunden, die ihre finanziellen Schwierigkeiten überwunden haben sowie auf Beiträge von drei Übernahmen aus diesem Jahr.

Das Betriebsergebnis auf Non-IFRS-Basis legte währungsbereinigt um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zu. Hier hatte die Prognose auf 2,94 Milliarden gelautet. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 29,5 von 28,3 Prozent gegenüber einer Markterwartung von 29,1 Prozent. Im zweiten Quartal hatte die Marge unter höheren Kosten gelitten.

Der sogenannte Current Cloud Backlog (CCB), der die gesicherten Aufträge auf ein Jahr beziffert, stieg währungsbereinigt um 26 Prozent und hielt damit das Tempo des Vorquartals. Analysten hatten mit 24,6 Prozent Wachstum gerechnet.

Für das laufende Jahr prognostiziert SAP weiterhin eine leichte Abschwächung des CCB-Wachstums gegenüber der Rate von 25 Prozent aus dem Vorjahr. Die Cloud-Erlöse sieht der Konzern nun aber am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 23 bis 25 Prozent entspräche. Im Vorjahr hatte das Wachstum bei 26 Prozent gelegen. Das Betriebsergebnis soll währungsbereinigt um 13 bis 17 Prozent auf 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro steigen.

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October 21, 2026 16:30 ET (20:30 GMT)

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