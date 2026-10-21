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Gewinnsprung und Milliardenmarkt im Rücken - 40 Mio. USD Auftragsbestand durch Methan-Altlasten
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ratgeberGELD.at
21.10.2026 23:09 Uhr
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(1)

Meta Platforms (META): Bereitmachen für die nächste Rallye?

Bullen-Pullback oder Bären-Falle?

Rückblick

Die Meta-Aktie befindet sich in einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Nach einer Konsolidierungsphase im Sommer hat der Kurs kräftig angezogen und im September ein neues Hoch bei knapp 780 USD markiert. Nach dem Erreichen des Allzeithochs setzt eine Gewinnmitnahme ein. Der Kurs hat zurückgesetzt und den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage getestet.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 21.10.2026, Kürzel: META, Kurs: 708.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der EMA 50 verläuft aktuell im Bereich von ca. 680 USD und dient als starke dynamische Unterstützung. Ein Ausbruch über die Marke von 710 USD könnte eine Fortsetzung des Haupttrends signalisieren.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Verkaufsdruck anhalten und wir Schlusskurse unterhalb der aktuellen Tageskerze bekommen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Unterschreitens der 50-Tagelinie. Ein Rücksetzer in die ausgeprägte Unterstützungszone um 600 USD könnte folgen.

Meinung

Nach den umfassenden Restrukturierungen und Kostensenkungsmaßnahmen in den letzten Jahren hat Meta seine Profitabilität massiv gesteigert. Das Unternehmen investiert immens in eigene KI-Modelle (wie Llama) und nutzt KI sehr erfolgreich, um Werbeanzeigen gezielter zu platzieren. Das erhöht den Ertrag pro Nutzer auf den Hauptplattformen (Instagram, Facebook, WhatsApp) deutlich. Die Finanzmärkte beobachten derzeit sehr genau die extrem hohen Investitionsausgaben (CapEx) der Big-Tech-Konzerne für KI-Infrastruktur. Investoren erwarten, dass diesen hohen Ausgaben auch weiterhin ein entsprechendes Umsatzwachstum folgt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.77 Mio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.76 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in META hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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