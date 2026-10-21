Meta Platforms (META): Bereitmachen für die nächste Rallye?

Bullen-Pullback oder Bären-Falle?

Rückblick

Die Meta-Aktie befindet sich in einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Nach einer Konsolidierungsphase im Sommer hat der Kurs kräftig angezogen und im September ein neues Hoch bei knapp 780 USD markiert. Nach dem Erreichen des Allzeithochs setzt eine Gewinnmitnahme ein. Der Kurs hat zurückgesetzt und den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage getestet.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 21.10.2026, Kürzel: META, Kurs: 708.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der EMA 50 verläuft aktuell im Bereich von ca. 680 USD und dient als starke dynamische Unterstützung. Ein Ausbruch über die Marke von 710 USD könnte eine Fortsetzung des Haupttrends signalisieren.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Verkaufsdruck anhalten und wir Schlusskurse unterhalb der aktuellen Tageskerze bekommen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Unterschreitens der 50-Tagelinie. Ein Rücksetzer in die ausgeprägte Unterstützungszone um 600 USD könnte folgen.

Meinung

Nach den umfassenden Restrukturierungen und Kostensenkungsmaßnahmen in den letzten Jahren hat Meta seine Profitabilität massiv gesteigert. Das Unternehmen investiert immens in eigene KI-Modelle (wie Llama) und nutzt KI sehr erfolgreich, um Werbeanzeigen gezielter zu platzieren. Das erhöht den Ertrag pro Nutzer auf den Hauptplattformen (Instagram, Facebook, WhatsApp) deutlich. Die Finanzmärkte beobachten derzeit sehr genau die extrem hohen Investitionsausgaben (CapEx) der Big-Tech-Konzerne für KI-Infrastruktur. Investoren erwarten, dass diesen hohen Ausgaben auch weiterhin ein entsprechendes Umsatzwachstum folgt.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.77 Mio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.76 Mrd. USD

Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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