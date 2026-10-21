Die Aktie von Vici Properties bietet mit einer Dividendenrendite von fast 8 Prozent attraktive laufende Erträge, steht jedoch wegen des gestiegenen Zinsniveaus unter Druck. Für langfristig orientierte Anleger stellt sich die Frage, ob die Kursschwäche eine interessante Einstiegschance eröffnet. Vici Properties besitzt 103 Immobilien, darunter bekannte Casinos in Las Vegas wie Caesars Palace, MGM Grand und The Venetian. Langfristige Mietverträge mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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