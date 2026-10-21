München/Madrid - Der FC Bayern München und der FC Arsenal haben sich am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit einem 2:2 getrennt. Im parallel laufenden Spiel besiegte Real Madrid RB Leipzig mit 4:1.Die Gäste aus England erwischten den besseren Start und setzten die Münchner mit viel Ballbesitz unter Druck. Bereits in der achten Minute musste Arsenal allerdings verletzungsbedingt wechseln: Bukayo Saka konnte nicht weiterspielen und wurde durch Eberechi Eze ersetzt. Der eingewechselte Offensivspieler brachte die Londoner in der 25. Minute in Führung. Nach einem langen Zuspiel von Martin Ödegaard setzte sich Eze im Strafraum durch und traf zum 1:0.Bayern fand zunehmend besser in die Begegnung und belohnte sich in der 35. Minute mit dem Ausgleich. Harry Kane spielte einen präzisen Pass zu Alphonso Davies, der zum 1:1 einschob. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.In der 59. Minute erhielten die Münchner einen Strafstoß, nachdem Jurrien Timber einen Schuss von Kane mit dem Arm abgewehrt hatte. Kane trat selbst an und verwandelte in der 61. Minute sicher zur 2:1-Führung. In der 82. Minute gelang den Gästen schließlich der Ausgleich: Declan Rice traf zum 2:2.Leipzig startete engagiert in die Begegnung und kam im ersten Durchgang zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Besonders in der 28. Minute bot sich Romulo eine gute Gelegenheit zur Führung, doch Real-Torhüter Thibaut Courtois verhinderte mit einer starken Parade den Einschlag. Auch Christopher Nkunku konnte den belgischen Schlussmann in der 41. Minute nicht überwinden.Die Gastgeber nutzten dagegen eine ihrer Chancen: Nach einem Abschluss von Arda Güler, den Leipzigs Keeper Vandevoordt zunächst abwehrte, reagierte Bernardo Silva in der 44. Minute am schnellsten und brachte Madrid mit 1:0 in Führung.Nach dem Seitenwechsel erhöhte Real den Druck und baute den Vorsprung aus. Arda Güler traf in der 52. Minute zum 2:0, nachdem Kylian Mbappe eine Hereingabe von Jude Bellingham per Kopf in seine Richtung verlängert hatte.In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Kylian Mbappe erhöhte in der 83. Minute auf 3:0, die Leipziger gaben sich jedoch nicht geschlagen und verkürzten durch Tidiam Gomis in der 85. Minute auf 1:3.Yan Diomande stellte in der 87. Minute den Drei-Tore-Abstand wieder her. Nach einer Vorlage von Brahim Diaz verwertete der Offensivspieler den Ball mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 4:1-Endstand.