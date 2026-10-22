Die The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass sie am Mittwoch, dem 4. November 2026, Präsentationen im Rahmen ihrer Veranstaltung "Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion" in Shanghai, China, per Webcast übertragen wird. Im Rahmen der Veranstaltung werden Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer, sowie Akhil Shrivastava, Executive Vice President und Chief Financial Officer, zusammen mit Mitgliedern des Führungsteams des Unternehmens und lokalen Führungskräften Vorträge halten. Die Vorträge werden die Strategie und die Kompetenzen des Unternehmens in China, die Umsetzung von "Beauty Reimagined" in der Praxis sowie die Rolle Chinas als Modell für den Einsatz der globalen Kompetenzen des Unternehmens zur Förderung von nachhaltigem Wachstum und höherer Rentabilität beleuchten.

Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist die Teilnahme vor Ort nur auf Einladung möglich.

Interessierte können den Live-Webcast am Mittwoch, dem 4. November, ab 13:00 Uhr chinesischer Standardzeit (00:00 Uhr ET) unter Investors The Estée Lauder Companies Inc. verfolgen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Website archiviert.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft, einschließlich: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD, Avestan und Loopha sowie Balmain Beauty verkauft.

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