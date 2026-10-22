Andersen Global stärkt seine juristischen Kompetenzen in Argentinien durch eine Kooperationsvereinbarung mit Martínez de Hoz Rueda (MHR), nachdem das Team von MBP Partners in die Kanzlei integriert wurde. MBP Partners war zuvor eine kooperierende Kanzlei von Andersen Global und arbeitete mit den Mitglieds- und Kooperationskanzleien der Organisation zusammen, um Mandanten bei lokalen und grenzüberschreitenden Angelegenheiten zu unterstützen. Mit der Integration von MBP Partners baut die neue Kooperationsvereinbarung zwischen Andersen Global und MHR diese etablierte Beziehung weiter aus und stärkt gleichzeitig die juristischen Kompetenzen von Andersen Global in Argentinien.

MHR ist eine Full-Service-Kanzlei, die Mandanten in den Bereichen Öl und Gas, Unternehmens- und Finanzangelegenheiten, Energie, Bergbau, Fintech, Infrastruktur, Technologie sowie weiteren Schlüsselbranchen berät. Die Kanzlei unterstützt inländische und internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Investmentfonds, Fintech-Unternehmen und andere Organisationen bei komplexen Transaktionen, regulatorischen Angelegenheiten und strategischen Geschäftsfragen.

"Die Einbindung des Teams von MBP Partners stärkt unsere Fähigkeit, Mandanten bei zunehmend komplexen Transaktionen und geschäftlichen Angelegenheiten zu beraten", sagte José A. Martínez de Hoz, Managing Director von MHR. "MBP Partners hat bereits enge Beziehungen innerhalb der Andersen-Plattform aufgebaut, und wir freuen uns darauf, auf dieser Grundlage weiter aufzubauen. Unsere Zusammenarbeit verbindet die Kompetenzen von MHR mit globalen Ressourcen, um Mandanten bei der Expansion ihrer Unternehmen über verschiedene Rechtsräume hinweg zu unterstützen."

"Wir freuen uns, dass das Team von MBP Partners zu MHR stößt, und sehen der Vertiefung unserer Zusammenarbeit entgegen, da MHR nun als Partnerunternehmen zu uns gehört", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Argentinien bietet Unternehmen, die sich in den Bereichen Investitionen, Infrastruktur und grenzüberschreitendes Wachstum engagieren, weiterhin bedeutende Chancen, und die Aufnahme von MHR wird unseren Kunden, die Transaktionen, Investitionen und Wachstumschancen in der gesamten Region verfolgen, eine umfassendere Unterstützung ermöglichen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

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