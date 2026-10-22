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ASUS bereit zur Auslieferung von NVIDIA HGX Rubin NVL8-Systemen



22.10.2026 / 05:00 CET/CEST

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Präsentation von KI-gestütztem Fabrikdesign und -simulation mit NVIDIA DSX auf der NVIDIA GTC Berlin 2026 BERLIN, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ASUS gab heute bekannt, dass die brandneuen ASUS-Systeme auf Basis des NVIDIA HGX Rubin NVL8 im vierten Quartal 2026 auf den Markt kommen werden, wobei sowohl Teil-Rack- als auch Voll-Rack-Konfigurationen verfügbar sein werden. Das Portfolio umfasst das 3U-System XR R1I12B-M1BHFS mit Hybridkühlung und das 2U-System XR R1I12B-M1BLFS mit 100-prozentiger Flüssigkeitskühlung - flexible, leistungsstarke Plattformen, die für umfangreiche KI-Berechnungen und Workloads ausgelegt sind. Auf der NVIDIA GTC Berlin 2026 präsentiert ASUS (Stand Nr. 3039) diese Systeme zusammen mit einem umfassenden Portfolio an Lösungen auf Basis von NVIDIA Grace Blackwell - vom ASUS Ascent GX10 für die Feinabstimmung von KI-Modellen, Prototyping und Inferenz bis hin zum ExpertCenter Pro ET900N G3 für anspruchsvolle KI-Entwicklung und das Training groß angelegter Modelle. ASUS erweitert den Einsatzbereich der KI über das Rechenzentrum hinaus und präsentiert zudem den ProArt GR1X Mini-PC sowie den ProArt P16 , die Entwicklern und Kreativen leistungsstarke KI-Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Zusammen decken diese Lösungen den gesamten Weg der agentenbasierten KI ab - von fortschrittlicher KI-Infrastruktur und Modellentwicklung bis hin zu Edge- und Agent-Computing - und unterstreichen damit die Rolle von ASUS als Anbieter von Komplettlösungen, der Unternehmen, Entwickler und Kreative dabei unterstützt, die unglaublichen Möglichkeiten der KI zu erschließen. Flexible NVIDIA HGX Rubin-Plattformen für vielfältige KI-Anforderungen Um der wachsenden Nachfrage nach leistungsstarker KI-Infrastruktur gerecht zu werden, präsentiert ASUS streng validierte NVIDIA HGX Rubin-Serverlösungen , die darauf ausgelegt sind, die KI-Bereitstellung zu beschleunigen. Um den höchsten Anforderungen moderner Rechenzentren gerecht zu werden, bietet ASUS flexible HGX Rubin-Serveroptionen an, die auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten sind: XR R1I12B-M1BHFS: Mit einem 3U-Formfaktor kombiniert er D2C-Flüssigkeitskühlung für das NVIDIA HGX Rubin-Baseboard mit 8 GPUs mit Luftkühlung für zwei Intel Xeon 6-Prozessoren. Der luftgekühlte CPU-Sled reduziert den Wartungsaufwand um bis zu 50 %, während flexible U.2/E1.S-Speicheroptionen vielfältige Bereitstellungsanforderungen unterstützen.

Mit einem 3U-Formfaktor kombiniert er D2C-Flüssigkeitskühlung für das NVIDIA HGX Rubin-Baseboard mit 8 GPUs mit Luftkühlung für zwei Intel Xeon 6-Prozessoren. Der luftgekühlte CPU-Sled reduziert den Wartungsaufwand um bis zu 50 %, während flexible U.2/E1.S-Speicheroptionen vielfältige Bereitstellungsanforderungen unterstützen. XR R1I12B-M1BLFS : Mit einer vollständig flüssigkeitsgekühlten 2U-Architektur ist er auf hohe thermische Effizienz, verbesserte PUE und hohe Rechendichte in anspruchsvollen KI-Umgebungen ausgelegt. Sein von NVIDIA validiertes Design und die kabellose Board-to-Board-Architektur tragen dazu bei, die Systemintegration zu vereinfachen und die Komplexität der Bereitstellung zu reduzieren. Beschleunigung des Entwurfs und der Simulation von KI-Fabriken mit NVIDIA DSX Sim Der Aufbau einer KI-Fabrik erfordert eine Optimierung in den Bereichen Rechenleistung, Stromversorgung, Kühlung und Anlageninfrastruktur. ASUS kombiniert sein Fachwissen im Bereich Systemengineering mit NVIDIA DSX Sim Blueprint , um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Infrastruktur von KI-Fabriken in einer Digital-Twin-Umgebung zu entwerfen, zu simulieren und zu validieren und gleichzeitig die groß angelegte Token-Generierung zu optimieren. In Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern wie Schneider Electric, AVEVA und IBM integriert ASUS Rechenleistung, Netzwerk, Speicher, Stromversorgung, Kühlung und Anlageninfrastruktur in eine einheitliche Digital-Twin-Umgebung. Dies hilft Kunden dabei, Infrastrukturkonfigurationen zu bewerten, Einschränkungen zu identifizieren und die Systemleistung sowie -effizienz vor der Bereitstellung zu optimieren. Besuchen Sie ASUS auf der GTC Berlin und im ASUS VIP-Raum ASUS heißt Besucher während der gesamten GTC Berlin 2026 am Stand Nr. 3039 in der Station Berlin willkommen. Dort können Teilnehmer die neuesten ASUS-KI-Lösungen aus den Bereichen Infrastruktur, Edge-Computing und professionelle Anwendungen erkunden. Um einen tieferen Einblick in das Edge-to-Cloud-KI-Portfolio von ASUS zu erhalten, einschließlich Edge-KI-Systemen sowie auf NVIDIA HGX basierender und mit NVIDIA RTX PRO ausgestatteter Unternehmensinfrastruktur, können Besucher außerdem den ASUS VIP-Raum im W3 Hub besuchen, der vom 20. bis 22. Oktober geöffnet ist. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier . Verfügbarkeit und Preisgestaltung ASUS Serverprodukte sind weltweit erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren ASUS-Vertreter vor Ort. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/asus-bereit-zur-auslieferung-von-nvidia-hgx-rubin-nvl8-systemen-302916273.html



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