Kritische Metalle: Chinas Industrie wächst: Kritische Metalle rücken in den Fokus

Anzeige / Werbung

Chinas Wirtschaft legt im dritten Quartal um 4,5 Prozent zu. Der Ausbau elektrischer Infrastruktur stärkt die Rohstoffperspektive; Blue Moon Metals und Aurania Resources melden Projektfortschritte.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. und Aurania Resources Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 22.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf Grundlage der amtlichen Daten wuchs Chinas Wirtschaft im dritten Quartal 2026 um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im zweiten Quartal waren es 4,3 Prozent gewesen. Die Zahlen belegen eine leichte Beschleunigung, nicht jedoch, dass das Wachstumsziel für das gesamte Jahr bereits erreicht wäre.

In den ersten neun Monaten betrug das Wachstum 4,6 Prozent. Die Industrieproduktion größerer Betriebe stieg im September um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig bleibt der Bausektor schwach: Seine Wertschöpfung sank im dritten Quartal laut Statistikamt um 4,4 Prozent.

Der Ausbau von Rechenzentren und elektrischen Netzen kann die Nachfrage nach Kupfer für Leitungen und Schalttechnik erhöhen. Silber kommt in Kontakten und Elektronik zum Einsatz. Wie viel Metall benötigt wird, hängt von der konkreten Technik ab.

Blue Moon Metals entwickelt mehrere Metallprojekte

Blue Moon Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ - arbeitet nach Unternehmensangaben an einem Portfolio mit Projekten in Norwegen und den USA. Dazu zählen das Kupferprojekt Nussir in Norwegen und der Springer-Komplex für Wolfram und Molybdän in Nevada. Beide stehen für unterschiedliche Rohstoffmärkte und Entwicklungsanforderungen.

Für Nussir meldete das Unternehmen eine Investitionsentscheidung. Bei Springer strebt es einen Produktionsbeginn Ende 2027 an; dies bleibt ein Unternehmensziel und hängt unter anderem von Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung ab. Hinzu kommen angekündigte Transaktionen zu Wolfram- und Antimonprojekten sowie eine Erwerbsvereinbarung für Turner in Oregon.

Aurania Resources wartet auf Laborergebnisse

Aurania Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ - verfolgt Explorationsaktivitäten in mehreren europäischen Ländern. Im Fokus steht aktuell das isländische Gold-Silber-Projekt Thormódsdalur. Anders als bei einem bereits entwickelten Bergbauprojekt steht hier zunächst die geologische Untersuchung im Vordergrund. Ein wirtschaftlich abbaubares Vorkommen ist damit noch nicht nachgewiesen.

Das Unternehmen meldete am 13. Oktober den Abschluss von acht Diamantbohrungen über zusammen 780,70 Meter. Beobachtete Gesteinsstrukturen seien mit einem epithermalen Gold-Silber-System vereinbar. Laboranalysen werden für November 2026 erwartet; belastbare neue Metallgehalte lassen sich aus den bisherigen Beobachtungen nicht ableiten.

Fazit: Blue Moon Metals und Aurania Resources vor Meilensteinen

Die industrielle Nachfrage schafft Perspektiven für kritische Metalle. Bei Blue Moon stehen Projektentwicklung und Transaktionen an, bei Aurania die Auswertung der Bohrproben. Finanzierung, Genehmigungen und belastbare Ergebnisse bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Blue Moon Metals https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ und Aurania Resources https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/.

Weiterführende Informationen bietet unser Batteriemetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,



Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen:

Chinesisches Statistikamt, 19./20.10.2026: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202610/t20261019_1965619.html

BIP-Tabelle: https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202610/t20261021_1965671.html

Aurania, 13.10.2026: https://aurania.com/aurania-completes-drilling-at-thormodsdalur-gold-project-in-iceland/

Blue Moon: https://bluemoonmetals.com/2026/

Intro-Bild: Aurania Resources

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Emittenten: Blue Moon Metals Inc. und Aurania Resources Ltd. Die entgeltlichen IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Weder die Autorin Ingrid Heinritzi noch SRC halten Aktien, Optionen, Long-/Short-Zertifikate oder sonstige Derivate der genannten Emittenten. Weder Blue Moon Metals noch Aurania Resources ist mit 5 Prozent oder mehr an SRC beteiligt. Vorabprüfung: Die Unternehmen haben den Artikel zur Prüfung und Freigabe vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 21.10.2026. Öffentliche amtliche Statistiken und ausgewählte Unternehmensmeldungen wurden ausgewertet. Unternehmensangaben sind nicht unabhängig technisch verifiziert; keine eigene Prüfung von Bohrkernen, Ressourcen, Machbarkeitsstudien oder Unternehmensbewertungen. Finanzierung, Genehmigungen, Geologie, Metallurgie, Bauausführung, Umweltauflagen, Rohstoffpreise und Verwässerung können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung, Kaufaufforderung oder Wertpapierangebot. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Haftung ist nur soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen; zwingende Haftung, Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit und Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. KI wurde bei Recherche und Bearbeitung eingesetzt; die redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung liegen bei SRC. © 2026 SRC. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

Enthaltene Werte: BMG069741020,CA09570Q5095