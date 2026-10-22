Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Maßnahmen gegen die russische Bedrohung als Zentrum seines Wirkens. Trotz weitverbreiteter Bedenken zur Situation, hätten sich viele Bürger Deutschlands eine wirtschaftlichere und progressive Haltung bei der CDU gewünscht. Doch die internationale Defense-Industrie kann schon die nächste Aufwärtswelle feiern, garantiert die Gemengelage doch weiterhin robustes Wachstum. Endlich Durchatmen, denn seit Herbst 2025 konnte der Funke nicht mehr so recht in den Rüstungs-Sektor überspringen. Aber: Kann man die Charts überhaupt noch retten? Sektor-Primus Rheinmetall hat von der Spitze mehr als 50 % korrigiert und musste operativ schon zurückrudern. Dennoch tritt CEO Papperger immer wieder als Aktienkäufer auf, zuletzt Ende September nahe den Jahrestiefs. Ist das bereits die Wende? Zeit für ein Update in einem vielbeachteten Sektor.
Enthaltene Werte: CA86277X4093,DE0007030009,DE000TKMS001,DE000HAG0005Den vollständigen Artikel lesen ...
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