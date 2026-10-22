An der Wall Street zeichnet sich eine bemerkenswerte Trendwende ab. Jahrelang trieben künstliche Intelligenz und die großen Technologiekonzerne die Aktienmärkte nach oben. Doch inzwischen wächst die Skepsis. Immer mehr Anleger fragen sich, ob die gewaltigen Investitionen in KI tatsächlich die erhofften Gewinne rechtfertigen. Die Nervosität hat längst die gesamte Technologiebranche erfasst. Besonders Halbleiterhersteller und Unternehmen aus der KI-Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de