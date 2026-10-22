DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Oktober

=== *** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 3Q *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate 07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 101 zuvor: 101 *** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q *** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei GEWINN Fair: Star of the Hour event 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q 13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 200.000 zuvor: 199.000 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober PROGNOSE: -17,0 zuvor: -16,5 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q ===

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October 21, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)

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