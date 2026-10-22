Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Die jüngste Korrektur bei Rohstoffaktien steht im Widerspruch zu einer langfristigen Entwicklung, denn der Bedarf nach Kupfer wächst unaufhaltsam weiter. Stromnetze müssen modernisiert, Rechenzentren gebaut und industrielle Lieferketten neu aufgestellt werden. Gleichzeitig wird es für Bergbaukonzerne immer schwieriger, neue Lagerstätten zu erschließen. Sinkende Erzgehalte, hohe Investitionskosten und lange Genehmigungsverfahren begrenzen das Angebot. Während die großen Produzenten ihre bestehenden Minen ausbauen, rücken hochgradige Neuentdeckungen zunehmend in den Fokus. Besonders interessant sind Projekte in politisch stabilen Regionen, die neben Kupfer weitere strategisch wichtige Metalle enthalten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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