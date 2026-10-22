Bystronic AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Zürich, 22. Oktober 2026 - Die Marktbedingungen in Europa und den USA haben sich im dritten
Für die ersten neun Monate des Jahres 2026 belief sich der Auftragseingang auf CHF 527.4 Mio., was gegenüber CHF 467.5 Mio. im Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 12.8% entspricht (17.3% zu
Der Nettoumsatz in den ersten drei Quartalen erreichte CHF 481.3 Mio., verglichen mit CHF 445.7 Mio. in den ersten neun Monaten des Jahres 2025. Dies entspricht einem Wachstum von 8.0 (12.0% zu konstanten Wechselkursen; organisch: -0.6%). Der Auftragsbestand belief sich Ende September auf CHF 327.8 Mio.
Bystronic bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Nach dem soliden Auftragseingang und dem höheren Nettoumsatz im dritten Quartal erwartet das Unternehmen, dass sich diese Dynamik auch im vierten Quartal fortsetzt. Für das Gesamtjahr wird ein Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau erwartet, gestützt durch Beiträge aus Akquisitionen sowie die strategische Ausrichtung auf Wachstumsmärkte.
Höhere Absatzvolumina und operative Verbesserungen dürften im vierten Quartal 2026 zu einem positiven EBIT führen. Die schwache Entwicklung im ersten Quartal kann allerdings nicht ausgeglichen werden. Daher wird erwartet, dass die Profitabilität im Gesamtjahr unter dem Niveau von 2025 bleibt.
Chief Financial Officer
Media Relations
Über Bystronic
Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit.
Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.
Disclaimer
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Zölle, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie geopolitische Entwicklungen.
Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.
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|Unternehmen:
|Bystronic AG
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|8045 Zürich
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|2419956
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2419956 22.10.2026 CET/CEST