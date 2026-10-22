Zürich - Bystronic hat nach neun Monaten im Jahr 2026 sowohl mehr Umsatz erzielt als auch höhere Aufträge verbucht. Am zuletzt im Juni gesenkten Ausblick hält das Unternehmen fest. Die Marktbedingungen in Europa und den USA hätten sich im dritten Quartal stabilisiert, und die laufende Transformation zeige konkrete Erfolge, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Umsatz stieg um 8,0 Prozent auf 481,3 Millionen Franken. Zu konstanten Wechselkursen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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