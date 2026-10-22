OLON verbindet Händler und Verbraucher durch einfachere Zahlungsabläufe, intelligenteren Handel und lohnendere Erlebnisse.

LEAWOOD, Kansas, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euronet (NASDAQ: EEFT), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Zahlungsinfrastruktur und Marktführer bei der Zahlungsabwicklung und grenzüberschreitenden Transaktionen, hat heute die Einführung von OLON bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein Handelsökosystem der nächsten Generation, das Unternehmen dabei unterstützen soll, die Komplexität bei der Annahme und Abwicklung von Zahlungen zu vereinfachen. Damit soll das Wachstum der Unternehmen beschleunigt und neue Chancen in einer zunehmend vernetzten Wirtschaft erschlossen werden, während gleichzeitig eine skalierbare Grundlage für die weitere Expansion von Euronet im Bereich der Händlerdienstleistungen geschaffen wird.

OLON, abgeleitet vom griechischen Wort "????", bedeutet "das Ganze" und steht für Vollständigkeit und die Kraft miteinander verbundener Teile, die als Einheit zusammenwirken. Im Bereich der Händlerdienstleistungen wird diese Philosophie umgesetzt, indem Zahlungen mit Technologie, integrierten Geschäftsanwendungen und -systemen sowie Mehrwertdiensten zu einem einheitlichen Ökosystem verbunden werden, das sich gemeinsam mit dem Händler weiterentwickelt und wächst. Das Ergebnis ist ein vernetztes Einkaufserlebnis, das Unternehmen dabei unterstützt, effizienter zu arbeiten, effektiver zu wachsen und Kunden auf sinnvollere Weise anzusprechen, während es den Verbrauchern an jedem Kontaktpunkt eine größere Auswahl, nahtlose Interaktionen und einen höheren Mehrwert bietet.

Diese Philosophie stützt sich auf drei miteinander verbundene Säulen: Zahlungsverkehr, Handel und Wachstum. Gemeinsam vereinen sie Zahlungsakzeptanz, die Integration von Geschäftsanwendungen und Mehrwertdienste in einem einzigen, anpassungsfähigen Ökosystem.

OLON ist von Grund auf modular, flexibel und zukunftsfähig konzipiert und ermöglicht es Händlern, die für ihr Geschäft relevantesten Funktionen zu aktivieren und bei sich ändernden Anforderungen neue hinzuzufügen. Die modulare Architektur verbindet die Einfachheit eines einzigen Ökosystems mit der Flexibilität, unterschiedliche Anforderungen von Händlern zu erfüllen, und ermöglicht so eine effiziente Einführung und Expansion in verschiedenen Märkten.

Ein skalierbares Ökosystem für Zahlungsverkehr, Handel und Wachstum

OLON ist mehr als nur eine Zahlungsplattform - es ist ein einheitliches E-Commerce-Ökosystem, das Händlern die Abwicklung, Verwaltung und das Wachstum ihres Geschäfts erleichtert und die Interaktion zwischen Verbrauchern und Händlern vereinfacht.

Im Kern bietet OLON eine umfassende Zahlungsabwicklungsplattform für den stationären und digitalen Handel, die alle stationären Zahlungskanäle (Desktop, Mobilgeräte, selbstbediente Terminals, "Tap on Phone"), E-Commerce, Zahlungslinks, internationale und nationale Kartensysteme, digitale Geldbörsen, Konto-zu-Konto-Zahlungen sowie lokale Zahlungsmethoden abdeckt.

Dank dieser Bandbreite kann OLON den globalen Markt Land für Land erschließen und sein Angebot an die lokalen Marktbedürfnisse und Besonderheiten anpassen, anstatt ein Einheitsmodell aufzuzwingen. Aufbauend auf einer mehr als 30-jährigen Präsenz in Europa stellt Euronet eine wichtige Zahlungsinfrastruktur in den lokalen Märkten bereit, gestützt auf etablierte Betriebsabläufe, Anbindungen an nationale Zahlungsnetze und langjährige Geschäftsbeziehungen. Dies bildet eine solide Grundlage für die Expansion von OLON.

Über den Zahlungsverkehr hinaus wird OLON Teil des alltäglichen Geschäftsumfelds des Händlers. Nahtlose Integrationen mit globalen und lokalen Technologieanbietern in den Bereichen ERP, ECR, Rechnungsstellung, Steuerwesen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Gastronomie, Buchung, Ticketverkauf und anderen branchenspezifischen Anwendungen verbinden Zahlungsvorgänge direkt mit den Kerngeschäftsprozessen und werden gleichzeitig den Anforderungen verschiedener Branchen und Märkte gerecht. Funktionen für Berichterstellung, Abrechnungsüberwachung, Kundenbindung, Analysen und Kontenabgleich bieten Händlern eine zentrale Plattform, um ihre Geschäftsabläufe besser zu verstehen, zu verwalten und zu steuern.

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal von OLON ist sein einzigartiges, stetig wachsendes Portfolio an Mehrwertdiensten innerhalb des umfassenden Euronet-Ökosystems, das darauf ausgelegt ist, die Kundenbindung zu stärken und neue Umsatzmöglichkeiten für Händler zu erschließen. Dazu gehören unter anderem steuerfreie Einkaufsdienste, Rechnungszahlungen, digitale Geldbörsen, Devisenlösungen (FX), Liquiditätsdienste und Essensgutscheine. OLON ermöglicht es Händlern zudem, digitale Produkte und Dienstleistungen führender internationaler Marken zu vertreiben und so die Verkaufsstelle von einem reinen Zahlungsterminal in einen umfassenderen Handels- und Servicekanal zu verwandeln. Durch die Bündelung dieser Funktionen auf einer einzigen Plattform ermöglicht OLON den Händlern, ihr Kundenangebot zu bereichern, sich von der Konkurrenz abzuheben, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und ihre Rolle in der digitalen Wirtschaft auszubauen, während Euronet dadurch mehr Möglichkeiten erhält, die Beziehungen zu den Händlern im Laufe der Zeit zu vertiefen.

Entwickelt für lokale Märkte. Konzipiert für skalierbares Wachstum.

OLON schafft ein E-Commerce-Ökosystem, das marktübergreifend einheitlich eingesetzt werden kann und sich gleichzeitig an die spezifischen Bedürfnisse jedes Landes anpasst. Eine gemeinsame Plattform kann lokale Zahlungspräferenzen, regulatorische Anforderungen, Geschäftspraktiken, globale und lokale Unternehmensanwendungen sowie marktspezifische Integrationen berücksichtigen. Auf einem stark fragmentierten globalen Markt bilden die etablierte Präsenz, die Infrastruktur und die Marktkenntnisse von Euronet eine solide Grundlage für Wachstum.

OLON basiert auf Modularität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und ermöglicht es Händlern, die Funktionen zu nutzen, die am besten zu ihrem aktuellen Geschäftsmodell passen, und das System entsprechend ihren sich wandelnden Anforderungen zu erweitern. OLON kann im Laufe der Zeit neue Zahlungsmethoden, Dienste, Integrationen und E-Commerce-Funktionen hinzufügen und sich so gemeinsam mit den Händlern, Kunden und den von ihnen bedienten Märkten weiterentwickeln, während es gleichzeitig eine systematische Expansion ermöglicht, ohne dass für jeden Markt separate Plattformen aufgebaut werden müssen.

Für Verbraucher soll OLON den täglichen Einkauf einfacher, vernetzter und lohnender gestalten, indem es den Menschen mehr Auswahl bei den Zahlungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig ein nahtloseres Einkaufserlebnis bei allen teilnehmenden Händlern schafft. Durch die Zusammenführung von Zahlungs- und Händlerservices in einem vernetzten Ökosystem möchte OLON die Beziehung zwischen Händlern und ihren Kunden stärken und bei jeder Transaktion einen höheren Mehrwert schaffen.

Für Händler ist OLON darauf ausgelegt, den Handel einfacher, intelligenter und vernetzter zu gestalten, indem es Zahlungen, Geschäftsanwendungen und Mehrwertdienste in einem einzigen Ökosystem vereint. Indem OLON Unternehmen die Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen sie Zahlungen entgegennehmen, ihre Geschäftsabläufe verwalten und ausbauen sowie effektiver mit Kunden interagieren können, zielt das Unternehmen darauf ab, Komplexität zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und Händlern dabei zu helfen, stärkere und wertvollere Kundenbeziehungen aufzubauen.

Nikos Fountas, EVP & CEO Payments Infrastructure Americas and EMEA, kommentierte:

"OLON spiegelt unser Bestreben wider, über die reine Zahlungsabwicklung hinauszugehen und ein umfassenderes Handelsökosystem zu schaffen, das alle Funktionen vereint, die Händler benötigen, um ihr Geschäft zu betreiben, ihre Kunden zu binden und zu wachsen. In Verbindung mit der internationalen Reichweite und den Ressourcen von Euronet schafft OLON ein Ökosystem, das lokal relevant ist, das Wachstum der Händler beschleunigt und sich über alle Märkte hinweg konsequent skalieren lässt."

Griechenland wird der erste Markt sein, auf dem OLON vollständig eingeführt wird

Aufbauend auf der Präsenz von Euronet im Bereich Händlerdienstleistungen in mehr als 15 europäischen Ländern wird OLON zunächst in Griechenland, einem seiner ersten Märkte, vollständig eingeführt und erreicht dort rund 225.000 Händler an 300.000 stationären Verkaufsstellen und in 7.000 Online-Shops. OLON etabliert sich zunehmend auch in Deutschland und anderen südeuropäischen Märkten, wobei die Angebote genau auf die jeweiligen Bedürfnisse und Dynamiken der einzelnen Märkte zugeschnitten sind. Das Ökosystem wird sich weiterentwickeln, wobei neue Dienste und Funktionen eingeführt werden, um den Bedürfnissen der Händler gerecht zu werden und Marktchancen zu nutzen.

Zusätzliche Informationen

Erfahren Sie mehr über OLON auf der Euronet-Website unter www.euronet.com/olon .

Über Euronet

Euronet (NASDAQ: EEFT) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Zahlungsinfrastruktur und Marktführer bei der Zahlungsabwicklung und grenzüberschreitenden Transaktionen. Das Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren tätig und betreut mittlerweile Kunden in über 200 Ländern und Gebieten. Wir unterstützen Finanzinstitute, Händler und globale Marken mit technologiebasierten Lösungen und ermöglichen es Unternehmen und Verbrauchern, weltweit nahtlos Geld zu senden, zu empfangen und auszugeben. Durch den Betrieb eines der weltweit größten unabhängigen elektronischen Zahlungsnetzwerke, das die Bereiche Händlerakquise, Transaktionsabwicklung und POS-Infrastruktur umfasst, ermöglicht Euronet den digitalen und grenzüberschreitenden Geldtransfer in Echtzeit auf globaler Ebene. Im Jahr 2025 wickelte Euronet über sein Netzwerk mehr als 20 Milliarden Transaktionen ab. Euronet hat seinen Hauptsitz in Leawood, Kansas (USA), und ist weltweit mit 74 Niederlassungen vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.euronet.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf die Absichten, Erwartungen oder Prognosen von Euronet oder dessen Geschäftsführung hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Euronet können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, darunter: die Lage auf den weltweiten Finanzmärkten und die allgemeine Wirtschaftslage, einschließlich der Auswirkungen von Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen; Inflation; militärische Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die damit verbundenen Wirtschaftssanktionen; unsere Fähigkeit, übernommene Geschäftsbereiche erfolgreich zu integrieren; die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in bestimmten Ländern und Regionen; technologische Entwicklungen, einschließlich künstlicher Intelligenz, die den Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen beeinflussen; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen erfolgreich einzuführen; Wechselkursschwankungen; die Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen in unseren Computersystemen oder denen unserer Kunden oder Lieferanten, einschließlich unserer Finanzabwicklungsnetzwerke oder derer anderer Dritter; Unterbrechungen in unseren Systemen oder denen unserer Lieferanten oder anderer Dritter; unsere Fähigkeit, bestehende Verträge zu rentablen Konditionen zu verlängern; Änderungen der Gebühren für Transaktionen mit Karten, die internationale Logos tragen, oder über Switching-Netzwerke, wie z. B. Kartentransaktionen an Geldautomaten; unsere Fähigkeit, zunehmend strengere regulatorische Anforderungen einzuhalten, einschließlich der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und Bestechung sowie zum Verbraucher-, Daten- und Datenschutz; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die unser Geschäft betreffen, einschließlich Steuer- und Einwanderungsgesetze sowie aller Gesetze zur Regulierung von Zahlungen, einschließlich Transaktionen mit dynamischer Währungsumrechnung und digitaler Vermögenswerte; Änderungen in unseren Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern oder bei den von diesen erhobenen Gebühren; Wettbewerb; der Ausgang von Ansprüchen und anderen ungewissen Verlustrisiken, die Euronet betreffen; die Finanzierungskosten (einschließlich Zinsschwankungen), die Verfügbarkeit von Krediten sowie die Bedingungen und die Einhaltung von Kreditauflagen; und die Verlängerung von Finanzierungsquellen bei deren Ablauf sowie die Verfügbarkeit von Ersatzfinanzierungen. Diese und weitere Risiken sind in den Unterlagen beschrieben, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat, darunter unser Jahresbericht auf Formular 10-K, unsere Quartalsberichte auf Formular 10-Q und unsere aktuellen Berichte auf Formular 8-K. Kopien dieser Unterlagen können über die Edgar-Website der SEC oder durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen angefordert werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Euronet nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, und übernimmt gegenüber keiner Person die Verpflichtung, unter irgendwelchen Umständen eine solche Aktualisierung vorzunehmen. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig wichtige Informationen im Bereich "Investor Relations" auf seiner Website.

Pressekontakt Euronet Stephanie Taylor staylor@euronetworldwide.com +1-913-327-4200