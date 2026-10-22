The following instruments on XETRA do have their first trading 22.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.10.2026
Aktien
1 NZLODE0003S3 Lodestone Energy Ltd.
2 CA5913221027 The Metals Royalty Co. Inc.
3 CA23804Y1051 Datadog Inc. CDR
4 CA24704Q1019 Dell Technologies Inc. CDR
5 AU0000054942 Imricor Medical Systems Inc.
6 PLINTGR00013 Luna Global S.A.
Anleihen
1 DE000A1RQXXX Hessen, Land
2 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
3 XS3546741XXX Wells Fargo & Co.
4 XS3546741XXX Wells Fargo & Co.
5 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
6 DE000A382XXX Deutsche Pfandbriefbank AG
7 AT0000A3XXXX EPH Group AG
8 DE000WBP0XXX Wüstenrot Bausparkasse AG
9 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.10.2026
Aktien
1 NZLODE0003S3 Lodestone Energy Ltd.
2 CA5913221027 The Metals Royalty Co. Inc.
3 CA23804Y1051 Datadog Inc. CDR
4 CA24704Q1019 Dell Technologies Inc. CDR
5 AU0000054942 Imricor Medical Systems Inc.
6 PLINTGR00013 Luna Global S.A.
Anleihen
1 DE000A1RQXXX Hessen, Land
2 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
3 XS3546741XXX Wells Fargo & Co.
4 XS3546741XXX Wells Fargo & Co.
5 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
6 DE000A382XXX Deutsche Pfandbriefbank AG
7 AT0000A3XXXX EPH Group AG
8 DE000WBP0XXX Wüstenrot Bausparkasse AG
9 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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