DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VENTURE CAPITAL - Wagniskapitalfonds können darauf hoffen, dass die EU das Regelwerk für Kapitalsammelstellen lockert, die in Firmen investieren, die sich in der Skalierung befinden und nicht börsennotiert sind. Denn die Europäische Volkspartei - die mit Abstand größte Fraktion im EU-Parlament, zu der CDU und CSU gehören - spricht sich in einem unveröffentlichten Positionspapier für weitreichende Korrekturen an den Regeln für Risikokapitalgeber (EuVECA-Verordnung) aus. Für das erste Quartal 2027 hat die EU-Kommission eine Neufassung des Regelwerks versprochen. "Allzu oft gelingt es innovativen Unternehmen nicht, in Europa zu skalieren", heißt es in dem Papier der Konservativen. Scale-ups suchten dann oft Finanzmittel im Ausland, verlegten ihren Hauptsitz oder würden von ausländischen Wettbewerbern übernommen, bevor sie ihre Reifephase erreichen. (Börsen-Zeitung)

CYBERBEDROHUNG - Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste, Marc Henrichmann (CDU), hat angesichts einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP vor einer neuen Dimension der Cyberbedrohung gewarnt. "Wir erleben einen Wendepunkt", sagte Henrichmann dem Handelsblatt. Künstliche Intelligenz (KI) mache aus Schwachstellen, die bisher als kaum ausnutzbar gegolten hätten, in kurzer Zeit "echte Einfallstore". "Das ist eine der ernstesten Sicherheitslücken der vergangenen Jahre", sagte der CDU-Politiker. Die Schwachstelle betreffe einen Großteil der Websites weltweit und sei damit "ein Problem für die gesamte digitale Infrastruktur". (Handelsblatt)

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October 22, 2026 00:37 ET (04:37 GMT)

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