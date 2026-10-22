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Steyr Motors steigert Umsatz im dritten Quartal 2026 um 11,2 % - Jahresprognose bestätigt



22.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Steyr Motors steigert Umsatz im dritten Quartal 2026 um 11,2 % - Jahresprognose bestätigt Konzernumsatz im dritten Quartal steigt um 11,2 % auf EUR 12,5 Mio. (Q3 2025: EUR 11,3 Mio.) und liegt damit leicht über interner Planung

Rohergebnismarge steigt auf 46,6 % (Q3 2025: 43,5 %)

Bereinigtes EBIT verbessert sich auf EUR 1,4 Mio. (Q3 2025: EUR 0,9 Mio.); bereinigte EBIT-Marge bei 11,4 % (Q3 2025: 8,1 %)

KNDS-Abrufe mit Auslieferungen ab September sowie Abrufe aus dem Navy SEALs-Tender

Vielversprechende Entwicklungen bei USV sowie beim Power Generator M12PU, u. a. mit Avilus, stützen die langfristige Wachstumsperspektive

Vorstand bestätigt Jahresprognose und erwartet saisonal starkes Schlussquartal

Red Cat-Tochtergesellschaft SMOT Acquisition GmbH beabsichtigt freiwilliges öffentliches Barangebot zu EUR 39,00 je Steyr-Aktie; Business Combination Agreement (BCA) regelt Grundlagen der Transaktion sowie verbindliche Zusagen zum Standort Steyr und zum Beschäftigtenschutz Steyr, Österreich, 22. Oktober 2026 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat im dritten Quartal 2026 eine deutliche Verbesserung der operativen Geschäftsentwicklung erzielt. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 11,2 % von EUR 11,3 Mio. auf EUR 12,5 Mio. Gegenüber dem zweiten Quartal 2026 entspricht dies einem Anstieg um 13,4 %. Die Geschäftsentwicklung lag damit leicht über der internen Planung. Operative Stabilisierung im dritten Quartal Das bereinigte EBIT belief sich im dritten Quartal 2026 auf EUR 1,4 Mio. (Q3 2025: EUR 0,9 Mio.); die bereinigte EBIT-Marge stieg von 8,1 % auf 11,4 %. Die Bereinigungen betrafen maßgeblich Kosten für Beratungsleistungen. Das EBIT erreichte EUR 0,4 Mio. (Q3 2025: EUR 0,6 Mio.), bei einer EBIT-Marge von 3,1 % (Q3 2025: 5,0 %). Das Rohergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal von EUR 4,9 Mio. auf EUR 5,8 Mio.; zugleich verbesserte sich die Rohergebnismarge von 43,5 % auf 46,6 %. Damit unterstreicht die Entwicklung des dritten Quartals das operative Potenzial des Geschäftsmodells bei steigender Umsatzrealisierung. Nach den erwartungsgemäß saisonal schwächeren Sommermonaten Juli und August verzeichnete Steyr Motors insbesondere im September eine erfreuliche Geschäftsdynamik. Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten - Ergebnis durch schwaches zweites Quartal belastet In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 erzielte Steyr Motors einen Konzernumsatz von EUR 35,3 Mio. nach EUR 34,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Wachstum von 2,7 %. Das EBIT lag bei EUR -0,7 Mio. gegenüber EUR 4,0 Mio. in den ersten neun Monaten 2025. Auf bereinigter Basis wurde ein EBIT von EUR 1,5 Mio. (9M 2025: EUR 4,3 Mio.) erzielt, was einer Marge von 4,3 % (9M 2025: 12,6 %) entspricht. Wesentliche Einflussfaktoren dieser Entwicklung waren die bereits zum Halbjahr kommunizierten zeitlichen Verschiebungen bei internationalen Defense-Projekten. Hoher Auftragsbestand, Abrufe von KNDS und aus dem Navy SEALs-Tender Basis für die weitere Entwicklung ist ein Auftragsbestand von über EUR 300 Mio. bis 2030. Im Geschäft mit dem europäischen Verteidigungssektor wurden im dritten Quartal zudem Bestellungen von KNDS aus dem Rahmenvertrag abgerufen. Die Auslieferungen ab September 2026 tragen entsprechend zum Wachstum der Gesellschaft bei. Der bestehende Rahmenvertrag mit KNDS über rund 500 Motor-Generator-Einheiten bis 2034 bietet eine langfristige Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus verzeichnet Steyr Motors Abrufe aus dem Navy SEALs-Tender über 500 Boote. Diese unterstreichen die strategische Bedeutung des internationalen Defense-Marktes und die Positionierung von Steyr Motors als Anbieter spezialisierter Antriebslösungen. Strategische Wachstumsprojekte entwickeln sich vielversprechend Parallel treibt Steyr Motors die Umsetzung seiner langfristigen Wachstumsstrategie konsequent voran. Insbesondere in den Bereichen unbemannte maritime Systeme (Unmanned Surface Vehicles, USV) und mobile Energieversorgung verzeichnet das Unternehmen erfreuliche Fortschritte im Hinblick auf einen möglichen Rahmenvertrag. Die zunehmende Bedeutung autonomer maritimer Plattformen eröffnet Steyr Motors zusätzliche Absatzpotenziale für seine spezialisierten Antriebslösungen. Auch das Projekt im Bereich mobiler Energieversorgung mit dem neu entwickelten Power Generator M12PU entwickelt sich erfreulich. Steyr Motors kooperiert hier unter anderem mit dem deutschen Drohnenspezialisten Avilus bei der Energieversorgung für dessen unbemanntes Luftfahrtsystem. Im Rahmen dieser Kooperation sind die leistungsstarken Power Generatoren von Steyr Motors integraler Bestandteil der bodengebundenen Energieversorgung und ermöglichen einen effizienten, auf hohe Einsatzverfügbarkeit ausgelegten Flugbetrieb. Damit erweitert Steyr Motors seine Positionierung über das klassische Motorengeschäft hinaus und erschließt zusätzliche Einsatzbereiche für seine technologischen Kompetenzen sowie neue Wachstumspotenziale. Jahresprognose bestätigt Für das Schlussquartal 2026 erwartet der Vorstand eine deutliche Belebung der Geschäftsentwicklung, wie sie bereits im September zu verzeichnen war. Aufgrund der typischen Saisonalität, der KNDS-Auslieferungen, der Abrufe aus dem Navy SEALs-Tender sowie der geplanten Umsatzrealisierung aus weiteren laufenden Projekten wird das vierte Quartal den größten Beitrag zur Erreichung der Jahresziele leisten. Der Vorstand bestätigt vor diesem Hintergrund die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Demnach erwartet Steyr Motors weiterhin ein Umsatzwachstum von 15 % bis 25 % gegenüber dem Vorjahr sowie eine EBIT-Marge zwischen 8 % und 12 %. Langfristige Perspektive intakt Die langfristigen Wachstumsperspektiven bleiben aus Sicht des Vorstands unverändert intakt. Steigende Verteidigungsausgaben, die wachsende Nachfrage nach spezialisierten Marineantrieben und die zunehmende Bedeutung autonomer Systeme sowie mobiler Energieversorgung bilden die Grundlage für die weitere Expansion. Steyr Motors konzentriert sich darauf, bestehende Projekte in konkrete Umsätze zu überführen, die operative Profitabilität zu verbessern und die strategischen Wachstumschancen in seinen Kernmärkten konsequent zu nutzen. Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, kommentiert: "Das dritte Quartal zeigt, dass wir operativ an Dynamik gewinnen. Mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer verbesserten Rohergebnismarge haben wir unsere internen Planungen leicht übertroffen. Nach den erwartungsgemäß saisonal schwächeren Sommermonaten Juli und August hat insbesondere der September überzeugt. Für das vierte Quartal rechnen wir mit einer weiteren deutlichen Beschleunigung der Geschäftsentwicklung, die aufgrund der typischen Saisonalität unseres Geschäfts maßgeblich zur Erreichung unserer Jahresziele beitragen wird. Die vielversprechenden Entwicklungen bei unbemannten maritimen Systemen sowie das große Potenzial unseres mobilen Power Generators M12PU - unter anderem in den Bereichen Drohnen und Drohnenabwehr - eröffnen uns zusätzliche Wachstumsperspektiven. Zusammen mit unserem Auftragsbestand sind wir überzeugt, dass wir damit unsere Basis für eine nachhaltig profitable Expansion signifikant stärken." Erwerbsangebot und Business Combination Agreement: Verbindliche Zusagen für Standort und Mitarbeiter Wie am 19. Oktober 2026 mitgeteilt, beabsichtigt die SMOT Acquisition GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Red Cat Holdings, Inc., allen Aktionären der Steyr Motors AG ein freiwilliges öffentliches Barangebot zu EUR 39,00 je Aktie zu unterbreiten. Die Grundlagen und den Ablauf des angekündigten Erwerbsangebots haben Steyr Motors, SMOT Acquisition GmbH und Red Cat am 21. Oktober 2026 in einem Business Combination Agreement (BCA) verbindlich geregelt. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Angebot und werden, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage unter Wahrung ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten, in einer begründeten Stellungnahme die Annahme des Angebots empfehlen. Weitere Informationen enthalten die Mitteilungen vom 19. und 21. Oktober 2026. Vorbehaltlich eines erfolgreichen Abschlusses der Transaktion würde Steyr Motors mit Red Cat einen starken strategischen Partner gewinnen, der über die erforderliche Größe, den Zugang zu Kunden und Märkten sowie die finanziellen Ressourcen verfügt, um die nächste Wachstumsphase maßgeblich zu unterstützen. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere die Weiterentwicklung der spezialisierten Antriebsaggregate von Steyr Motors, die Stärkung des österreichischen Entwicklungs- und Technologiestandorts sowie die Einbindung des Unternehmens in die wachsende Plattform von Red Cat im Bereich unbemannter Systeme. Das BCA sieht zudem konkrete Schutzregelungen für den Standort Steyr und die Beschäftigten vor: So sind der Standortschutz für drei Jahre ab Vollzug des Angebots sowie der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen von Arbeitern auf Veranlassung von Red Cat für einen Zeitraum von zwei Jahren vereinbart.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



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