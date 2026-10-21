Le 21 octobre/October 2026The common shares of G3 Goldfields Inc. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.G3 Goldfields Inc. is a mineral exploration company focused on finding and developing gold projects in Guyana, South America. G3 Goldfields holds multiple drill-ready targets in the prolific Oko-Aremu gold belt and the active Puruni gold district, representing one of the most compelling early-stage exploration opportunities with exceptional discovery potential in the Guiana Shield. The founders and principals of G3 Goldfields have been directly responsible for the discovery of more than 11 million ounces of gold in Guyana and are focused on making the next major gold discovery in Guyana.__________________________Les actions ordinaires de G3 Goldfields Inc. ont été approuvées pour cotation à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de cotation.G3 Goldfields Inc. est une société d'exploration minérale axée sur la découverte et le développement de projets aurifères au Guyana, en Amérique du Sud. G3 Goldfields détient plusieurs cibles prêtes pour le forage dans la prolifique ceinture aurifère Oko-Aremu et dans le district aurifère actif de Puruni, représentant l'une des opportunités d'exploration en phase précoce les plus intéressantes avec un potentiel exceptionnel de découverte dans le Bouclier guyanais. Les fondateurs et principaux responsables de G3 Goldfields ont été directement responsables de la découverte de plus de 11 millions d'onces d'or au Guyana et se concentrent sur la réalisation de la prochaine grande découverte aurifère dans le pays.Issuer/Émetteur: G3 Goldfields Inc.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): GTRENV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 142 700 531Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 4 000 000CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 362421 10 9ISIN: CA 362421 10 9 8Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 26 OCT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 mai/MayTransfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust CompanyThe Exchange is accepting Market Maker applications for GTRE. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.