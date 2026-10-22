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Anträge auf Registrierung von Mineral-Claims für rund 1.657 Hektar zusätzliche Fläche rund um das geplante Wolframprojekt Five T's in British Columbia eingereicht.

Potenzielles Wolfram-Landpaket in British Columbia mit 3.562 Hektar - rund 87 % größer als das Landpaket der geplanten Übernahme von Thanksgiving, Five T's und Rio Grande.

Erweiterung der Five-T's-Flächenposition rund um ein Gebiet mit mehreren historisch dokumentierten Wolframvorkommen.

Für die zusätzlichen Flächen sind weder eine Aktienausgabe noch eine Akquisitionszahlung an einen Dritten oder die Gewährung einer Verkäufer-Royalty erforderlich.

Die technischen Arbeiten gemäß NI 43-101 im Zusammenhang mit der geplanten Akquisition in British Columbia schreiten voran.

Wolfram-Analyseergebnisse von Golden Scheelite werden in den kommenden Wochen erwartet, nachdem das Unternehmen sein erstes modernes Feldprogramm in Nevada abgeschlossen hat.

Vancouver, British Columbia / 22. Oktober 2026 / IRW-Press / Allegiance Resources Corp. (CSE: ALLG) (FSE: BG5) ("Allegiance" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es Anträge auf Registrierung von Mineral-Claims für rund 1.657 Hektar zusätzliche Fläche rund um das geplante Wolframprojekt Five T's nahe Revelstoke in British Columbia eingereicht hat.

Allegiance hat eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der Wolframprojekte Thanksgiving, Five T's und Rio Grande in British Columbia abgeschlossen, die zusammen rund 1.905 Hektar umfassen. Vorbehaltlich der Bestätigung und Registrierung der neu beantragten Claims sowie des Abschlusses der geplanten Akquisition würden die zusätzlichen Flächen das geplante Wolfram-Landpaket von Allegiance in British Columbia auf rund 3.562 Hektar vergrößern - ein Zuwachs von rund 87 %.

Die zusätzlichen Flächen wurden direkt durch Absteckung beantragt; dafür waren weder die Ausgabe von Aktien noch eine Akquisitionszahlung an einen Drittverkäufer oder die Gewährung einer Verkäufer-Royalty erforderlich. Die Absteckung folgt der laufenden Auswertung von Five T's und seines geologischen Umfelds durch Allegiance und soll dem Unternehmen eine deutlich größere Fläche verschaffen, um die historisch dokumentierten Wolframvorkommen des Projekts zu untersuchen und das Potenzial für zusätzliche Explorationsziele außerhalb der bestehenden Claim-Grenzen zu bewerten.

Die neu beantragten Flächen wurden von Allegiance bislang nicht systematisch exploriert. Zur Beurteilung ihres Explorationspotenzials sind weitere geologische Arbeiten erforderlich.

Warum Allegiance die Flächenposition rund um Five T's erweitert

Die Entscheidung, zusätzliche Flächen rund um Five T's zu sichern, beruht auf der laufenden Auswertung der historischen Explorationsarbeiten und des breiteren geologischen Umfelds des Projekts durch Allegiance.

Das Unternehmen möchte außerdem untersuchen, ob der regionale Gletscherrückgang seit den historischen Explorationsprogrammen in Teilen des weiteren Five-T's-Gebiets zu einer stärkeren Freilegung des Festgesteins geführt haben könnte. Die historischen Arbeiten in der Region fanden in einem Gelände statt, das von ausgedehnter Gletscherbedeckung geprägt war. Neu freigelegtes Festgestein könnte zusätzliche Möglichkeiten für geologische Kartierung, Prospektion und die Generierung neuer Explorationsziele bieten. Allegiance hat bislang nicht bestätigt, in welchem Umfang der Gletscherrückgang die Festgesteinsaufschlüsse innerhalb der neu beantragten Flächen verändert hat.

Five T's umfasst mehrere historisch dokumentierte Wolframvorkommen und war Gegenstand früherer Explorationsprogramme, bei denen Wolframmineralisierung in einem größeren Projektgebiet identifiziert wurde. Nach Ansicht des Unternehmens bietet die zusätzliche Absteckung mehr Flexibilität, um das geologische Umfeld dieser bekannten Vorkommen zu untersuchen und das Potenzial für weitere Explorationsziele außerhalb der bestehenden Claim-Grenzen zu bewerten.

Allegiance hat bereits in seiner Pressemitteilung vom 13. Oktober 2026 zur geplanten Übernahme der Wolframprojekte Thanksgiving, Five T's und Rio Grande ausführliche historische technische Informationen zu Five T's veröffentlicht. Für die historischen Explorationsergebnisse, die zugrunde liegenden technischen Angaben und die entsprechenden Informationen zur Qualified Person (QP) gemäß NI 43-101 wird auf diese Pressemitteilung verwiesen.

Vorbehaltlich der Bestätigung und Registrierung der neu beantragten Claims sowie des Abschlusses der geplanten Akquisition würde die erweiterte Flächenposition Allegiance ein wesentlich größeres Gebiet rund um Five T's für zukünftige geologische Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen, strukturelle Interpretation und systematische Zielgenerierung zur Verfügung stellen.

Das Unternehmen beabsichtigt, im Zuge des Fortschritts der technischen Arbeiten gemäß NI 43-101 weitere technische Informationen zu Five T's bereitzustellen.

"Wir bauen unsere Position weiter aus", sagte Kelly Abbott, President und Chief Executive Officer von Allegiance. "Bei der Auswertung der historischen Explorationsarbeiten bei Five T's sahen wir gute strategische Gründe, zusätzliche aussichtsreiche Flächen rund um das bestehende Projektgebiet zu sichern, solange diese noch verfügbar waren."

"Die zusätzliche Absteckung verschafft uns eine wesentlich größere Fläche rund um Five T's, die wir im Zuge der Weiterentwicklung des Projekts untersuchen können - ohne zusätzliche Aktien auszugeben, eine weitere Akquisitionsverpflichtung einzugehen oder eine Verkäufer-Royalty einzuräumen."

Abbott weiter: "Gleichzeitig schreiten mehrere Elemente unserer Wolframstrategie parallel voran. Die technischen Arbeiten im Zusammenhang mit der Transaktion in British Columbia entwickeln sich weiter, unser erstes modernes Feldprogramm bei Golden Scheelite ist abgeschlossen, und die Proben befinden sich nun im Labor. Unser Fokus liegt darauf, das Portfolio weiter zu stärken und gleichzeitig die technischen Arbeiten voranzutreiben, die erforderlich sind, um die Explorationsgebiete mit der höchsten Priorität zu identifizieren."

Transaktion in British Columbia schreitet voran

Allegiance treibt die technischen und regulatorischen Arbeiten weiter voran, die für den Abschluss der geplanten Übernahme der Wolframprojekte Thanksgiving, Five T's und Rio Grande erforderlich sind.

Der unabhängige technische Bericht, der gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wird, steht kurz vor der Fertigstellung und ist einer der wesentlichen noch ausstehenden Bestandteile der Transaktion.

Die Akquisition steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Fertigstellung und Annahme des erforderlichen technischen Berichts, der Zustimmung der Canadian Securities Exchange sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen.

Nach Abschluss der Akquisition beabsichtigt Allegiance, die historischen technischen Informationen zu Five T's mit den neu beantragten Flächen - vorbehaltlich der Bestätigung und Registrierung dieser Claims - zusammenzuführen, um die geologischen Interpretationen zu verfeinern und Prioritäten für zukünftige Explorationsarbeiten festzulegen.

Update zu Golden Scheelite

In Nevada hat Allegiance vor Kurzem sein erstes Feldprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Wolframprojekt Golden Scheelite abgeschlossen.

Das Programm umfasste geologische Kartierungen, die Entnahme von Gesteinsproben (Grab Samples), die Prospektion auf Scheelit mit UV-Lampen sowie systematische Erkundungsarbeiten auf dem aus 17 Claims bestehenden Projektgebiet des Unternehmens.

Die im Rahmen des Programms entnommenen Proben werden derzeit in einem unabhängigen Labor auf Wolfram analysiert. Vorbehaltlich der Bearbeitungszeiten des Labors werden die Analyseergebnisse in den kommenden Wochen erwartet.

Golden Scheelite ist ein historisch dokumentiertes Wolframvorkommen, auf dem in der Vergangenheit Wolfram produziert wurde. Weitere historische technische Informationen zum Projekt hat Allegiance bereits in seiner Pressemitteilung vom 16. Oktober 2026 veröffentlicht.

Das Unternehmen beabsichtigt, die neuen Kartierungs-, Probenahme- und Analysedaten gemeinsam mit den historischen geologischen Unterlagen und Produktionsaufzeichnungen auszuwerten, um die nächste Explorationsphase zu priorisieren.

Über Allegiance Resources Corp.

Allegiance Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Wolframprojekten und Projekten mit anderen kritischen Metallen in etablierten Bergbaujurisdiktionen konzentriert.

Über seine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft Wolfram Critical Minerals Inc. hält das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am Wolframprojekt Golden Scheelite im Humboldt County, Nevada.

Das Unternehmen hat außerdem eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der Wolframprojekte Thanksgiving, Five T's und Rio Grande in British Columbia abgeschlossen. Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt weiterhin Abschlussbedingungen, darunter der Fertigstellung des erforderlichen technischen Berichts und der Zustimmung der Canadian Securities Exchange.

Im Namen des Board of Directors

Allegiance Resources Corp.

Kelly Abbott

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kelly Abbott

mailto:info@allegianceresources.com

1-877-892-7633

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen unter anderem Aussagen zur Bestätigung und Registrierung der neu beantragten Mineral-Claims rund um Five T's; zur erwarteten Größe der Flächenposition des Unternehmens in British Columbia; zum Abschluss der geplanten Übernahme der Projekte Thanksgiving, Five T's und Rio Grande; zur Fertigstellung und Annahme des technischen Berichts gemäß NI 43-101; zur Zustimmung der Canadian Securities Exchange; zu zukünftigen Explorationsarbeiten auf den neu beantragten Flächen; zum Zeitpunkt und Erhalt der Analyseergebnisse von Golden Scheelite; zur Interpretation dieser Ergebnisse; zur unabhängigen Bestätigung historischer Informationen; sowie zur Identifizierung und Priorisierung zukünftiger Explorationsziele.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Dazu zählen unter anderem die Möglichkeit, dass die neu beantragten Flächen ganz oder teilweise nicht wie erwartet bestätigt oder registriert werden; dass die endgültig registrierte Fläche von der beantragten Fläche abweicht; Verzögerungen bei regulatorischen Genehmigungen oder bei der Fertigstellung des technischen Berichts; die Möglichkeit, dass die geplante Akquisition in British Columbia nicht abgeschlossen wird; Bearbeitungszeiten der Labore; die Möglichkeit, dass historische Explorationsergebnisse nicht verifiziert werden können; die Möglichkeit, dass die Exploration keine wirtschaftlich bedeutende Mineralisierung identifiziert; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Genehmigungs- und Zugangsanforderungen; sowie allgemeine Explorationsrisiken.

Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die neu beantragten Claims wie erwartet bestätigt oder registriert werden, dass die geplante Akquisition abgeschlossen wird, dass die Analyseergebnisse innerhalb des erwarteten Zeitrahmens vorliegen, dass historische Ergebnisse unabhängig bestätigt werden können oder dass die Exploration der neu beantragten Flächen Wolframmineralisierung identifiziert.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86338Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86338&tr=1



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