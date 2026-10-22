Domat/Ems - Der Spezialchemiekonzern Ems hat in den ersten neun Monaten 2026 etwas mehr umgesetzt. Das Unternehmen trotzte der schlechten Konjunktur mit vielen Neugeschäften. Die Jahresprognose für den Umsatz wird angehoben. Wie das von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher geführte Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz in den Monaten Januar bis September um 1,2 Prozent auf 1,51 Milliarden Franken. Dabei schmälerten Währungseffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab