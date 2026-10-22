Zug - Galderma ist im dritten Quartal über alle Sparten und Regionen hinweg dynamisch gewachsen. Angesichts der anhaltend starken Geschäftsentwicklung erhöht die Hautpflege-Spezialistin ihre Jahresprognose zum zweiten Mal. Mit dem anhaltenden Wachstum im dritten Quartal ergab sich für die ersten neun Monate ein Umsatzplus von 27,5 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar, wie Galderma am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag der Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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