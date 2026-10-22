Die OHB-Aktie startet nach dem Absturz vom Rekordhoch einen kräftigen Erholungsversuch. In der laufenden Woche gewinnt der Raumfahrt-Titel +7,52% auf 206,00 €. Der Kurs der OHB-Aktie trifft damit jedoch auf die gebrochene Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wird daraus eine nachhaltige Trendwende oder lediglich ein bärischer Rücklauf? Chartanalyse zur OHB-Aktie Im Wochenchart ist eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de