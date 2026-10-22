Infineon vertieft seine Partnerschaft mit Nvidia. Neue Technologien für KI-Rechenzentren könnten das Wachstum kräftig beschleunigen. Analysten sehen starkes Potenzial für die Aktie. Infineon baut seine Zusammenarbeit mit Nvidia weiter aus und könnte damit zu einem der großen europäischen Profiteure des KI-Booms werden. Der deutsche Halbleiterhersteller entwickelt neue Technologien, die den enormen Strombedarf moderner Rechenzentren effizienter bewältigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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