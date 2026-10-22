Dein E-Mail-Postfach ist voll und du bist kurz vor dem Verzweifeln? Prompt Engineer Susanne Renate Schneider hat sich einen KI-Agenten gebaut, der ihre Mails jeden Morgen vorsortiert. Im Podcast t3n MeisterPrompter teilt sie ihre Anleitung. Dein E-Mail-Postfach wächst stetig, aber welche E-Mail muss zuerst bearbeitet werden? Prompt Engineer Susanne Renate Schneider lässt sich bei der Strukturierung durch Künstliche Intelligenz helfen. Täglich bekommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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