© Foto: wO-GeminiDer DAX tritt auf die Bremse, Öl kostet über 110 US-Dollar. Doch SAP überrascht mit starken Cloud-Zahlen. Ist die Aktie noch ein Kauf? Und warum entscheidet die nächste Woche über die Richtung?
Enthaltene Werte: DE0007164600,US00206R1023,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US88160R1014,US30303M1027,KRD020020XXX,XC0007924XXX,US86800U3023,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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