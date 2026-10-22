Berlin/Dresden/Shintuya (Peru) (ots) -Neues Schutzgebiet in Peru schließt eine Lücke zwischen Manu Nationalpark und Amarakaeri Communal Reserve. Gemeinsam mit indigenen Gemeinschaften stellt es sich so unter anderem gegen die drohende Öl- und Gasförderung. TV-Moderatorin Hannah Emde begleitet das Projekt in einer 6-teiligen YouTube-Doku.- Neues Schutzgebiet im Amazonas als strategischer Wildniskorridor: Wilderness International kauft ein über 1.200 Hektar großes Regenwaldgebiet in der Provinz Manu in Peru. Der "Secret Forest Manu" schließt künftig eine entscheidende Schutzlücke zwischen dem Manu Nationalpark und dem Amarakaeri Communal Reserve.- Allianz gegen Erschließung: Wilderness International bildet damit eine Allianz mit indigenen Gemeinschaften vor Ort, um einer drohenden Öl- und Gasförderung sowie illegalem Holzeinschlag und Goldabbau zuvorzukommen.- Doku-Serie mit prominenter Unterstützung: TV-Moderatorin, Tierärztin und Artenschützerin Hannah Emde begleitete die Organisation für eine 6-teilige Doku-Serie auf YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlLkiR_lbWY).- Starker Partner Ecosia: Die grüne Suchmaschine Ecosia teilfinanziert die Produktion der Dokumentation und gründet als einer der ersten Partner einen Unternehmenswald im neuen Schutzgebiet mit einer Spende.Die Umweltstiftung Wilderness International gibt die Gründung eines neuen strategischen Schutzgebiets bekannt: Der Secret Forest Manu. Das über 1.200 Hektar große Areal liegt in der peruanischen Provinz Manu, die als einer der artenreichsten Orte der Erde gilt. Mit Höhenunterschieden von über 4.000 Metern in den Ausläufern der Anden bis hinab ins Amazonas-Tiefland beheimatet die Region ein weltweit einmaliges Mosaik an Lebensräumen und Tausende teils endemische Arten.Ein Wildniskorridor gegen die ZerstörungMit dem Erwerb der Fläche gelingt Wilderness International ein wichtiger strategischer Schritt: Der Secret Forest Manu bildet künftig einen essentiellen Schutz- und Wildniskorridor zwischen zwei bereits bestehenden Großschutzgebieten - dem berühmten Manu Nationalpark und dem Amarakaeri Communal Reserve.Trotz der Nähe zum Manu Nationalpark, der den Status "UNESCO Weltnaturerbe" hat, steht die Region unter massivem wirtschaftlichem Druck. Für das Gebiet liegt eine staatliche Konzession zur Öl- und Gasförderung vor. Zudem bedrohen illegaler Holzeinschlag und Goldabbau das fragile Ökosystem und die Gesundheit der Bevölkerung. Zwar gehören Bodenschätze in Peru rechtlich dem Staat, doch der rechtssichere Kauf des Landes durch eine internationale Naturschutzorganisation in enger Allianz mit den lokalen indigenen Gemeinschaften schreckt Investoren ab und verhindert so häufig auch den Bau von Zufahrtsstraßen und Infrastruktur zur Öl- und Gasförderung.Schulterschluss mit der indigenen Gemeinschaft der ShintuyaIndigene Gemeinschaften kämpfen in dieser Region seit Jahrzehnten gegen die Ausbeutung ihrer Heimat und Lebensgrundlagen. Um den Lebensraum langfristig zu bewahren, arbeiten die Stiftung und die Gemeinschaft nun in gemeinsamen Projekten Hand in Hand:- Anstellung lokaler Waldhüter: Angehörige der Shintuya sichern das Gebiet teils als fest angestellte Waldhüter:innen gegen illegale Aktivitäten.- Gemeinsame Waldwiederherstellung: Kürzlich wurden mehr als sechs Hektar durch früheren Holzeinschlag geschädigte Flächen nahe der Gemeinschaft wieder aufgeforstet.- Umweltbildung und Agroforst: Es werden Agroforstprojekte und Umweltbildungsaktionen mit der lokalen Schule in Shintuya umgesetzt."Der Schutz des Regenwaldes kann nur gemeinsam mit den Menschen funktionieren, die ihn seit Generationen kennen und bewohnen. Indigene Gemeinschaften sind vom weltweiten Hunger nach Rohstoffen besonders stark bedroht und profitieren gleichzeitig am wenigsten vom Raubbau an den von ihnen behüteten Ressourcen", erklärt Kai Andersch, CEO der Stiftung. Durch den Goldabbau geraten Schwermetalle wie Quecksilber in die Flüsse, was die Lebensgrundlage und Gesundheit der Menschen vor Ort massiv gefährdet. Zudem drohen bei der Erschließung durch Öl- und Gaskonzerne die Zerstörung heiliger Stätten sowie der Verlust ihrer kulturellen Identität. Mit Wilderness International hat Shintuya nun einen internationalen Partner an der Seite."Wir kämpfen seit Jahrzehnten gegen die Ausbeutung unserer Territorien. Durch die Zusammenarbeit und Allianz mit Wilderness International wird unserer Stimme hoffentlich mehr internationales Gehör verschafft und unser Schutzschild gegen die Waldzerstörung gestärkt", sagt Victoria Corisepa aus der Shintuya Community.Expedition mit Hannah Emde und Unterstützung durch EcosiaZum offiziellen Start des Schutzgebiets gingen Wilderness International und die bekannte TV-Moderatorin, Tierärztin und Artenschützerin Hannah Emde auf eine Expedition tief in den Dschungel. In einer 6-teiligen Doku-Serie auf YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlLkiR_lbWY) nimmt Hannah Emde die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in den Secret Forest Manu. Sie begleitet das Forschungs- und Waldhüter:innen-Team bei der Arbeit, zeigt hautnah Begegnungen mit der faszinierenden Tierwelt - von der Korallenotter über die Baumkronen hinweg bis zur eigenen schmerzhaften Begegnung mit einer Bullet Ant. Anhand von Interviews mit den lokalen Akteur:innen erklärt sie die Bedrohungslage und trifft Vertreter:innen der Shintuya, um über die Bedeutung des intakten Waldes für Mensch und Natur zu sprechen."Ich durfte auf dieser abenteuerlichen Reise tief in den Wald und in die Arbeit von Wilderness International eintauchen. Daraus ist diese schöne Doku entstanden. Ich freue mich, wenn durch sie viele Menschen sehen, wie schützenswert dieses Stück Erde ist und mit wie viel Herzblut dort jeden Tag für seinen Erhalt gearbeitet wird", so Hannah Emde über das Projekt.Ermöglicht wird dieses Projekt auch durch einen starken Unternehmenspartner: Die grüne Suchmaschine Ecosia hat nicht nur einen Teil der Produktionskosten der Dokumentation übernommen, sondern engagiert sich auch direkt vor Ort. Als eines der ersten Unternehmen unterstützt Ecosia den Schutz des Secret Forest Manu mit einer Spende und gründet so einen eigenen Unternehmenswald."In wenigen Wochen verhandelt die Welt bei der nächsten UN-Klimakonferenz in Antalya darüber, ob die in Belém versprochene Wende beim Waldschutz tatsächlich kommt. Im Secret Forest Manu passiert sie schon jetzt: Hier bleibt der Wald stehen, weil die Menschen vor Ort ihn schützen und weil viele Menschen bei uns mit ihrer ganz alltäglichen Suche dazu beitragen. Wir haben bei Ecosia über 250 Millionen Bäume gepflanzt, aber kein neuer Baum ersetzt einen intakten Primärwald wie diesen. Unsere Vision ist ein Internet, das dem Planeten mehr zurückgibt, als es ihm nimmt. Dazu gehört, Wälder zu sichern, bevor Straßen und Bohrtürme kommen", sagt Christian Kroll, Gründer und CEO von Ecosia.Die Doku-Reihe ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Wilderness International (https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlLkiR_lbWY) zu sehen. Der Kauf des Schutzgebiets und sein langfristiger Schutz sollen durch Spenden refinanziert werden. Das Prinzip: 1 EUR schützt 1 m² Regenwald dauerhaft und finanziert auch die Projekte mit den indigenen Gemeinschaften.--------Über Wilderness InternationalWilderness International besteht aus drei gemeinnützigen Schwesterstiftungen in Deutschland, Kanada und Peru. Seit 2008 schützen sie ökologisch wertvolle und akut bedrohte Wildnisgebiete - dauerhaft und rechtssicher durch Landkauf mit Grundbucheintrag. Im Fokus ihrer Arbeit stehen der artenreichste Ort der Erde und die größten CO2-Speicher auf dem Festland: der tropische Amazonas-Regenwald in Peru und der temperierte Regenwald Westkanadas. Der Erhalt dieser Wälder ist einer der wirksamsten Hebel gegen Artensterben und Klimakrise. Privat- und Unternehmensspenden refinanzieren die Landkäufe. Das Prinzip: 1 EUR schützt 1 m² Regenwald - für immer! Spender:innen erhalten die exakten Geo-Koordinaten und Luftaufnahmen ihres geschützten Waldstücks. Das Konzept von Wilderness International wurde 2023 mit dem Phineo WIRKT!-Siegel für seine Wirksamkeit und Transparenz ausgezeichnet.Über EcosiaEcosia, mit Hauptsitz in Berlin, ist die größte gemeinwohlorientierte Suchmaschine der Welt. Das Tech-Unternehmen widmet 100 % seines Gewinns dem Klimaschutz und hat in Zusammenarbeit mit lokalen Communities in über 35 Ländern mehr als 250 Millionen Bäume gepflanzt. 2014 wurde Ecosia als erstes deutsches Unternehmen als B-Corporation zertifiziert und seit 2019 wird Ecosia auch nach den Kriterien der Gemeinwohlökonomie bilanziert. Seit 2017 baut Ecosia Solaranlagen, um sicherzustellen, dass die weltweiten Serverleistungen für Suchanfragen mit erneuerbarer Energie kompensiert werden können. Mittlerweile produzieren die Solaranlagen mehr als 200% des eigenen Energieverbrauchs. 2018 verschenkte Ecosias Gründer und Geschäftsführer Christian Kroll seine Anteile (https://de.blog.ecosia.org/baume-statt-profit/) an die Purpose Foundation, um es ins sogenannte Verantwortungseigentum zu überführen und so unwiderruflich rechtlich verbindlich zu machen, dass das Unternehmen unverkäuflich bleibt und dass Gewinne gemeinwohlorientiert genutzt werden müssen. Ecosia wurde im Jahr 2009 von Christian Kroll gegründet.Über Hannah EmdeHannah Emde, geboren 1992, ist approbierte Tierärztin - und passionierte Artenschützerin. 2017 gründete sie mit anderen Fachleuten den gemeinnützigen Verein Nepada Wildlife e. V., der sich für den globalen Natur- und Artenschutz sowie für Umweltbildung in Deutschland einsetzt. Sie ist in der ganzen Welt als Wildtierärztin im Einsatz, besonders gerne im Regenwald. Seit April 2024 moderiert sie für das ZDF die Doku-Reihe "Terra X: Faszination Erde".-----Pressematerial zu dieser Meldung:YouTube Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=niVuZ8eij00&list=PLJlLkiR_lbWY) | Playlist der Doku-Serie auf YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlLkiR_lbWY)Factsheet DE (https://docs.google.com/document/d/1rFBWuL1PnRMm-baDdsA0j-ylQGniA0LYxK42uqPavMc/edit?usp=drive_link) | Foto- & Bewegtbild- Logo- und Kartenmaterial (https://drive.google.com/drive/folders/1d46twNsNAxU6JBWw1YYxD0hosQYqWUeN?usp=drive_link)Blogartikel "Manu: Paradies der Vielfalt" (https://wilderness-international.org/de/de/wilderness-stories/manu-paradies-der-vielfalt)Blogartikel "Zusammenarbeit mit Shintuya" (https://wilderness-international.org/de/de/wilderness-stories/partnerschaft-shintuya)Landingpage Hannah Emde bei Wilderness International (https://wilderness-international.org/de/de/hannah-emde)Spendenlink (https://donate.wilderness-international.org/?campaign=manu-doku-spenden&sqm=25&lang=de&utm_campaign=manu-doku-spenden&utm_source=youtube&utm_medium=referral¤cy=eur)------Kanäle der Stiftung:Website: www.wilderness-international.orgInstagram: www.instagram.com/wildernessinternationalYouTube: www.youtube.com/@ProtectWildernessLinkedin: www.linkedin.com/company/wilderness-internationalPressekontakt:Stiftung Wilderness InternationalRechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts - Die Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt.Grundstraße 1, 01326 Dresden, DeutschlandTel.: +49 351 31402220Pressekontakt:Claire von QuastE-Mail: claire.v.quast@wilderness-international.orgOriginal-Content von: Wilderness International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183695/6375730