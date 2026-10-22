Saarbrücken (ots) -Die ELIPSYS-Plattform von SurFunction erzeugt eine industrielle Technologie für Bauteileigenschaften allein durch Licht und Geometrie - ohne Chemie. Die strategische Partnerschaft verbindet diese Plattform mit Precitecs Lasertechnik und globalem Vertriebs- und Servicenetz, insbesondere in Nordamerika und Asien.Bislang erhalten Bauteile ihre Oberflächenfunktionen durch Beschichten, Galvanisieren oder chemische Behandlung. Funktionale Metaoberflächen brechen mit diesem Prinzip: Eigenschaften wie elektrischer Kontakt, Reibung, Haftung oder Benetzung entstehen allein durch mikro- und nanoskalige Strukturen im Material selbst. Mit der strategischen Partnerschaft zwischen der SurFunction GmbH und der Precitec Gruppe, einem der führenden Anbieter von Lasertechnik und optischer 3D-Messtechnik, wird diese neue Technologiekategorie jetzt weltweit für die Serienfertigung verfügbar. Precitec wird zudem Vertriebs- und Servicepartner für die ELIPSYS-Technologie.Mit ELIPSYS (Extended Laser Interference Patterning System) strukturiert SurFunction Metalle, Kunststoffe, Glas und Keramik in industriellen Taktzeiten. Grundlage ist das Direct Laser Interference Patterning (DLIP), das auf Prof. Frank Mücklich und Prof. Andrés Lasagni zurückgeht.Serienreif und vielseitigDie Anwendungen reichen von Elektromobilität und Leistungselektronik über Batterie- und Halbleiterfertigung bis zu Medizintechnik, Optik und Tribologie - etwa für bessere elektrische Kontakte, chemiefreie Vorbehandlung vor Kleben und Beschichten, reibungsarme Oberflächen sowie PFAS-freie, antibakterielle oder optisch wirksame Strukturen.Wie weit die Technologie in der Serie angekommen ist, zeigt die ELIPSYS-Anlage E 960 C1: Sie strukturiert Band für elektrische Steckkontakte in industrieller Geschwindigkeit, senkt den Kontaktwiderstand um bis zu 80 Prozent und erlaubt bis zu 60 Prozent mehr Kontakte bei gleicher Steckkraft.Weltweiter MarktzugangSurFunction bringt den industriellen Prozess, Anwendungsentwicklung, IP und Software sowie langjähriges Prozesswissen ein. Precitec steuert mehr als 50 Jahre Erfahrung in der industriellen Lasermaterialbearbeitung bei - von Bearbeitungsköpfen bis zur Integration in die Anlagen führender Maschinenbauer - sowie ein Vertriebs- und Servicenetz in 23 Ländern, darunter eigene Gesellschaften in den USA, Japan, China, Korea und Indien.Mit mehr als 30.000 installierten Systemen ist Precitec seit Jahrzehnten qualifizierter Lieferant in Elektromobilität, Halbleiter- und Elektronikindustrie, Medizintechnik und Luftfahrt. Für Kunden heißt das: ELIPSYS lässt sich weltweit in bestehende Produktionslinien integrieren und wird dort betreut, wo sie fertigen."Mit Precitec gehen wir den entscheidenden Schritt von der technologisch führenden Plattform zur global verfügbaren Industrielösung", sagt Dr. Dominik Britz, CEO von SurFunction. "Das Vertriebs- und Servicenetz von Precitec eröffnet uns vor allem in Nordamerika und Asien neue Möglichkeiten. Gemeinsam wollen wir funktionale Metaoberflächen als Standardwerkzeug der industriellen Fertigung etablieren.""Die Oberfläche entscheidet immer öfter über die Leistungsfähigkeit eines Bauteils. Mit ELIPSYS ergänzen wir unser Portfolio um einen Prozess, der Bauteilfunktionen direkt im Material erzeugt - für eine Vielzahl von Anwendungen.", sagt Dr. Thilo Wersborg, CEO der Precitec Gruppe."Unsere Kunden suchen nach Wegen, Qualität, Leistung und Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu steigern. Mit unserem weltweiten Vertriebs- und Servicenetz bringen wir ELIPSYS genau dorthin, wo sie produzieren.", ergänzt Klaus Löffler, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Produktmanagement bei Precitec.Pressekontakt:Nadja SchorrSurFunction GmbHCampus A1.1 D-66123 SaarbrueckenTel. +49 (0)681-30270540info@surfunction.comwww.surfunction.comOriginal-Content von: surfunction gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183059/6375740