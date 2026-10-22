Oslo/Berlin (ots) -- Norwegen wird 13. Markt: PAIR Finance treibt die Expansion der Gruppe in den nordischen Ländern voran- Das Nordics Team wächst: Fredrik Green, der bereits das Schwedengeschäft leitet, übernimmt Norwegen als Managing Director, Mattias Vestman wechselt von der Sergel Group zu PAIR Finance- PAIR Finance setzt auf KI-basiertes Inkasso, das nicht nur Forderungen realisiert, sondern auch Kundenbeziehungen schütztPAIR Finance, Europas führende KI-Inkassoplattform, startet heute in Norwegen. Das Fintech eröffnet ein Büro im Osloer Finanzviertel und baut ein lokales Team auf. Norwegen ist der 13. Markt des Unternehmens. Nach dem Markteintritt in Schweden 2024 baut PAIR Finance damit seine Präsenz in den nordischen Ländern weiter aus. Fredrik Green, der bereits das schwedische Geschäft von PAIR Finance leitet, wird Managing Director für Norwegen. Er bringt umfassende Erfahrung aus der Zahlungs- und E-Commerce-Branche mit und hat Klarna in Norwegen mit aufgebaut. Neu im Team ist Mattias Vestman. Er kommt von der Sergel Group, für die er elf Jahre tätig war, zuletzt als Nordic Chief Commercial Officer. PAIR Finance arbeitet europaweit für mehr als 600 namhafte Unternehmen aus allen Branchen.Norweger*innen gehören zu den Vorreitern Europas beim bargeldlosen, digitalen Bezahlen. Die Menschen wechseln nahtlos zwischen Banking App und mobilem Bezahlen. Im Inkasso treffen sie dagegen noch immer auf eine Branche, die sich kaum darauf eingestellt hat, wie anders Menschen heute ihre Finanzen regeln.Genau hier setzt PAIR Finance an. Das Unternehmen kombiniert künstliche Intelligenz, Data Science und Verhaltenspsychologie für eine hyperpersonalisierte Kommunikation in sechs Dimensionen: Tonalität, Zeitpunkt, Kanal, Frequenz, Stil und Zahlungsoptionen. Aus 30.000 Kommunikationsstrategien ermittelt das System für jede Person genau eine Empfehlung und Lösung.Dabei werden mehrere Parameter gleichzeitig angepasst, sodass jedes Ergebnis vom Einzelfall abhängt. Ein Beispiel: Wer online eingekauft hat und mit der Zahlung in Verzug geraten ist, erhält etwa am Dienstagmorgen eine freundliche, kooperative E-Mail mit den Zahlungsoptionen Apple Pay und Vipps. Eine Person in einer anderen Situation bekommt womöglich eine andere Nachricht, zu einer anderen Zeit, über einen anderen Kanal. Ist eine vollständige Zahlung nicht möglich, sucht PAIR Finance eine passende Lösung, etwa eine Ratenzahlung.Für die ausgehende Kommunikation nutzt PAIR Finance Reinforcement Learning. Eingehende Nachrichten wie E-Mails klassifiziert ein selbst entwickeltes Collection LLM, das über Jahre mit mehr als 10 Millionen Fällen trainiert wurde.Verbraucher*innen bemerken den Unterschied. Direkt nach der Zahlung befragt, bewerteten sie ihre Zufriedenheit mit PAIR Finance mit 4 von 5 Sternen. Das schlägt sich in den Zahlen nieder: Über alle Märkte hinweg liegen die Realisierungsquoten im Schnitt 10 bis 15 Prozent über denen traditioneller Anbieter. Erste Erfahrungen in Norwegen deuten auf ähnliche Ergebnisse hin: Schon nach wenigen Monaten liegt PAIR Finance vor etablierten Inkassounternehmen.Für Unternehmen ist Zufriedenheit eine Reputationskennzahl. Neukundengewinnung ist teuer, und das Inkasso ist oft der letzte Kontakt einer Marke mit ihren Kund*innen. Richtig umgesetzt, holt das Inkasso die Forderung zurück und hält die Kund*innen. Doch viel zu oft sind Menschen am Ende verärgert über das Unternehmen, bei dem sie eingekauft haben. Das muss nicht sein, gerade für E-Commerce-, Abo-, Telekommunikations- und Mobilitätsunternehmen mit vielen kleinen Forderungen. Deshalb realisiert PAIR Finance die Forderung und schützt zugleich die Kundenbeziehung des auftraggebenden Unternehmens.Stephan Stricker, Gründer und CEO, PAIR Finance Group: "Wir haben die KI für modernes Forderungsmanagement gebaut. Die Regeln im Inkasso stammen aus dem analogen Zeitalter, und in Norwegen sieht man besonders deutlich, wie große die Lücke ist: Verbraucher*innen erwarten, dass alles auf dem Smartphone läuft, doch die Branche verschickt noch immer dieselben Briefe an alle. Genau diese Lücke wollen wir schließen. Wir wollen verändern, wie Inkasso funktioniert, für Verbraucherinnen und Unternehmen gleichermaßen. Unser Anspruch ist es, Vorreiter im nordischen Inkasso zu werden und der gesamten Region ein einzigartiges Kundenerlebnis zu bieten, alles aus einer Hand."Fredrik Green, Managing Director Norwegen und Schweden, PAIR Finance: "Wir wollen zeigen, dass Inkasso auch anders geht. Kund*innen bleiben wertvoll, auch wenn eine Rechnung im Inkasso landet. Denn Inkasso ist auch Kundenservice. Norwegische Unternehmen suchen einen Partner, der die Kundenbeziehung schützt, nicht nur die Forderung. Ich habe unser Schwedengeschäft aufgebaut und weiß, worauf es im Norden ankommt: Verbraucher*innen, die alles digital erledigen, und Unternehmen, die starke Realisierungsquoten und Compliance brauchen, ohne ihrer Marke zu schaden. Mit unserem Büro in Oslo bekommen norwegische Finanzteams genau das, gesteuert aus einem nordischen Setup, das sich in Schweden bereits bewährt hat."Der Start in Norwegen folgt auf die Expansion von PAIR Finance nach Polen, Schweden, Italien und Rumänien in den vergangenen Jahren. Das Unternehmen plant, in Skandinavien weiter zu wachsen.Pressebilder zur redaktionellen Verwendung:https://pairfinance.com/no/media-kit-norge/Über PAIR FinancePAIR Finance ist ein führendes Fintech für digitales Inkasso und Forderungsmanagement. Mit seinem nachhaltig digitalen, effizienten und kundenzentrierten Ansatz verändert das Unternehmen die Inkassobranche. Mithilfe von künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, von dem Unternehmen und Verbraucherinnen gleichermaßen profitieren. Mehr als 600 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen wurde 2016 in Berlin gegründet und hat mit Pollen Street einen renommierten Private-Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance beschäftigt mehr als 280 erfahrene Mitarbeiterinnen an seinen Standorten in Amsterdam, Berlin, Mailand, Oslo, Stockholm, Paris, Warschau, Wien und Zürich und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.Website: pairfinance.com I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance (https://www.linkedin.com/company/pair-finance/?viewAsMember=true)Pressekontakt:Pressekontakt PAIR FinanceDenise SchoenherrCorporate CommunicationsPAIR Finance GroupKnesebeckstraße 62-63D-10719 BerlinT: +49 (0)30 1208790 05E: media@pairfinance.comhttps://pairfinance.comOriginal-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137381/6375738