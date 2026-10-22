Berlin (ots) -
Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Schnieder, fordert, die Stromsteuer so schnell wie möglich zu senken, um Bürger und Unternehmen zu entlasten.
Am besten sollte das schon zum 1. Januar geschehen, sagte CDU-Politiker im rbb24 Inforadio. Da höhere Steuereinnahmen erwartet werden, seien die finanziellen Spielräume vorhanden und sollten entsprechend genutzt werden. Die Bundesregierung habe schließlich in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, die Stromsteuer zu senken.
Schnieder ist ein weiteres Jahr Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, die heute in Berlin tagt. Eigentlich wäre Sachsen-Anhalt mit dem Vorsitz an der Reihe. Der scheidende Regierungschef des Landes, der CDU-Politiker Schulze, hat aber darauf verzichtet, weil es noch keine neue Regierung gibt.
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Am besten sollte das schon zum 1. Januar geschehen, sagte CDU-Politiker im rbb24 Inforadio. Da höhere Steuereinnahmen erwartet werden, seien die finanziellen Spielräume vorhanden und sollten entsprechend genutzt werden. Die Bundesregierung habe schließlich in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, die Stromsteuer zu senken.
Schnieder ist ein weiteres Jahr Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, die heute in Berlin tagt. Eigentlich wäre Sachsen-Anhalt mit dem Vorsitz an der Reihe. Der scheidende Regierungschef des Landes, der CDU-Politiker Schulze, hat aber darauf verzichtet, weil es noch keine neue Regierung gibt.
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