Wien/Hamburg (ots) -ZCT präsentiert CCUS Plattform in HamburgEuropa steht vor eng miteinander verbundenen Herausforderungen. Einerseits müssen industrielle Emissionen wie CO2 reduziert werden. Andererseits benötigt die europäische Industrie langfristig verfügbare und wettbewerbsfähige Energieträger, um ihre Abhängigkeit von Importen zu verringern und Produktionsstandorte abzusichern."Wenn Europa seine Industrie decarbonisieren und gleichzeitig seine Energieversorgung absichern will, dürfen CO2-Ströme und Energieflüsse nicht länger getrennt betrachtet werden. Unser Ansatz besteht nicht nur darin die CO2-Bilanz von Betrieben durch Abscheidung zu verbessern, sondern gleichzeitige ihre industriellen Emissionen als Ausgangspunkt neuer Wertschöpfung zu nutzen", so Ronald Bauer, CEO und Gründer der ZCT Solutions GmbH.Eine Plattform für beide TechnologiebereicheDie Hydrogen and Carbon Capture Technology World Expo vereint vom 20. bis 22. Oktober in Hamburg zwei Technologiebereiche, die im Zentrum der ZCT-Forschungs- und Entwicklungsarbeit stehen. Die eigens entwickelte Carbon Capture & Conversion-Technologie verbindet die Abscheidung und Aufbereitung industrieller Abgasströme mit weiterführenden Prozessstufen zur Bereitstellung von Energieträgern wie Wasserstoff oder Methan.ZCT Solutions präsentiert ihre CCC-Plattform (https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260930_OTS0021) auf der Hydrogen and Carbon Capture Technology World Expo in Halle B5, Stand SZ11. Damit trifft das Unternehmen in Hamburg auf genau jene beiden Technologiebereiche, die es miteinander verbindet.Weitere Publikationen und Informationen finden Sie hier (https://www.zero-carbon.at/de/insights/)Pressekontakt:ZCT Solutions GmbHRonald BauerTelefon: 019078370E-Mail: r.bauer@zero-carbon.atWebsite: https://www.zero-carbon.at/Original-Content von: Zero Carbon Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183412/6375767