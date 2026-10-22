WUHU, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen des Chery International User Summit 2026 absolvierte der LEPAS L6 EV am 19. und 20. Oktober seine erste LEPAS Global Elegance Drive-Tour als Teil der erstmals stattfindenden LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, die unter dem Motto "TOGETHER IN ELEGANCE" stand. An der rund 700 Kilometer langen Fahrt von Shanghai nach Wuhu nahmen 34 Elegant Driving Ambassadors aus 15 Ländern teil. Die Route führte über Tonglu, den Qiandao-See und Shexian und stellte die Fahrdynamik, den Fahrkomfort, die intelligente Einparkhilfe, die Reichweite sowie die Ladeleistung des L6 EV unter den unterschiedlichsten Straßenbedingungen auf die Probe.

Eleganz auf jeder Straße erleben

Am ersten Tag fuhr der Konvoi von Shanghai zum Qiandao-See. Das 540°-Panorama-Sichtsystem des L6 EV half den Fahrern bei der Navigation im Stadtverkehr, während die ADAS-Funktionen das Fahren auf der Autobahn erleichterten.

Thomas Jervis, ein Elegant Driving Ambassador der britischen Zeitschrift Auto Express, kommentierte: "Die Beschleunigung des LEPAS L6 EV ist sehr sanft, und die Leistungsentfaltung auf geraden Straßen sowie beim Einfädeln auf Autobahnen reicht völlig aus, um meine Anforderungen zu erfüllen." Er hob außerdem die Reichweite hervor und merkte an, dass diese im Großen und Ganzen mit den offiziell angegebenen Zahlen übereinstimme.

Am Qiandao-See testeten die Teilnehmer den automatischen Parkassistenten (APA) und den Fernparkassistenten (RPA) auf engem Raum sowie die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) im Camping-Umfeld. Außerdem tauschten sie sich bei lokalen Speisen und Musik am See über ihre Fahreindrücke und ihre Sichtweisen zur Mobilität mit neuen Energien aus und vermittelten LEPAS so Einblicke in die Nutzerbedürfnisse verschiedener Märkte.

Bergstraßen stellen Komfort und Steuerung auf die Probe

Am zweiten Tag stellten kurvenreiche Bergstraßen und wechselnde Steigungen in Richtung Wuhu die Lenkreaktion, die kontrollierte Fahrzugneigung, die gleichmäßige Leistungsentfaltung und das Bremsverhalten des L6 EV auf die Probe. Das Fahrwerk federte Unebenheiten effektiv ab, sodass die Passagiere auf den Rücksitzen auch auf unebenem Untergrund bequem sitzen konnten.

Ein ruhiger Innenraum, großzügige Kopf- und Beinfreiheit sowie durchdachte Ausstattungsmerkmale sorgen für Komfort auf langen Fahrten. Jacobus Gert Hendrik Venter, ein Elegant Driving Ambassador des südafrikanischen Unternehmens Navigating Media, schilderte seine Eindrücke: "Der Innenraum hat mich wirklich beeindruckt. Die Materialien wirken hochwertig, die Verarbeitungsqualität ist beeindruckend und das Sony-Soundsystem ist einfach großartig. LEPAS hat das Klangerlebnis wirklich perfekt umgesetzt."

Unter den unterschiedlichsten realen Fahrbedingungen konnten die Teilnehmer die Fahrdynamik, den Komfort und die elegante Technik des L6 EV erleben und stellten dabei fest, dass die Fahrt durchweg von größerer Leichtigkeit und Raffinesse geprägt war.

Von der Betrachtung zur Erfahrung von Eleganz, ließ die allererste LEPAS Global Elegance Drive-Tour elegantes Fahren auf echten Straßen lebendig werden. Das Feedback der Teilnehmer wird LEPAS dabei helfen, die Bedürfnisse der Nutzer auf den globalen Märkten besser zu verstehen und noch harmonischere, angenehmere und ausgefeiltere Nutzererlebnisse zu bieten.

Über LEPAS

LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch, die "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Medienkontakt

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/

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