Der neue Power-Flow-Solver von Envelio, der die Rechenleistung von Grafikprozessoren (GPUs) nutzt, kommt inzwischen beim tschechischen Verteilnetzbetreiber EG. D zum Einsatz. Die mit Nvidia-Technologie entwickelte Lösung soll physikalische Stromnetzberechnungen gegenüber dem bisherigen Solver der Intelligent Grid Platform (IGP) um bis zum Faktor 150 beschleunigen, so der Kölner Softwareanbieter. Die Rechenzeit reduziere sich dadurch um mehr als 99 Prozent. EG. D gehört wie Envelio zum Eon-Konzern. Den neuen Power-Flow-Solver hatte Envelio bereits im Juni vorgestellt und auf eine mögliche Beschleunigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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