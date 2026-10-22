Die Jenoptik-Aktie gehörte am gestrigen Mittwoch mit einem Kursplus von zeitweise rund +12% zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Am Donnerstag korrigiert sie leicht und notiert aktuell bei etwa 39 €. Insgesamt hat sich der Kurs seit Jahresanfang damit ungefähr verdoppelt. Hier stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie nach diesem starken Anstieg noch weiteres Potenzial? Deutliches Wachstum erzielt Die am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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