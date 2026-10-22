Die Renk-Aktie konnte sich seit ihrem Jahrestief von rund 34 Euro bislang nur teilweise erholen; am Donnerstag notiert sie aktuell bei 36,80 €. Insgesamt befindet sich der Kurs weiterhin in einem Abwärtstrend. Auf Jahressicht beläuft sich der Verlust auf rund -58%. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Wie geht es jetzt weiter, und bietet das aktuelle Kursniveau eine attraktive Einstiegschance? Größter Verlierer unter den deutschen Rüstungswerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de