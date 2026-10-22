Tesla übertrifft die Erwartungen, doch der Nettogewinn bricht um 29 Prozent ein. Die Aktie fällt, während die Investitionen kräftig steigen. Zugleich prüfen Tesla und SpaceX eine Fusion. Tesla verdient weniger und investiert zugleich mehr in seine Zukunftsprojekte. So schrumpfte der Nettogewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar. Auch übertroffene Analystenschätzungen bei Umsatz und bereinigtem Ergebnis konnten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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