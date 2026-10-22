Zeichnungsphase vorzeitig beendet Die UBM Development AG hat ihren neuen Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XXXX) erfolgreich platziert. Insgesamt wurden 58 Mio. Euro eingesammelt, davon 40 Mio. Euro durch die vorzeitig geschlossene Barzeichnung und rund 18 Mio. Euro über den Umtausch der UBM-Anleihe 2023/27. Die Umtauschquote lag final bei 36 %. Der neue Green Bond, der jährlich mit 7,00 % p.a. läuft ab dem 30. Oktober 2026 (Valutatag) und kann an der Wiener sowie der Frankfurter Börse gehandelt werden. Die Mittel aus der Neuzeichnung dienen der Refinanzierung förderfähiger Projekte. Das dadurch frei werdende Kapital möchte UBM ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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