RENK veräußert seine Sparte Slide Bearings (Gleitlager) an die Miba AG. Der Erlös liegt im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich und bestätigt den Buchwert. Die Jahresprognose wurde angepasst; für das fortgeführte Geschäft bedeutet der Deal nur leichte Einschnitte. Die strategische Portfolio-Bereinigung schärft das Profil und untermauert auch die latente Übernahmefantasie. Die Konsolidierung in der Branche wird nicht zuletzt durch die anstehende Übernahme von Steyr Motors untermauert. Die US-Bank JPMORGAN hält den Getriebespezialisten wegen der Konsolidierung der Rüstungsbranche für ein attraktives Target. Für diesen Fall werden Kurse von 75 € in Aussicht gestellt.
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