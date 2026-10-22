Frankfurt am Main (ots) -Die Akademie Musiktheater heute (AMH), das Leadership-Programm der Deutsche Bank Stiftung, nimmt 15 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten auf. Aus zahlreichen Bewerbungen wählte eine hochkarätig besetzte Fachjury die Opernnachwuchstalente für den Jahrgang 2026-2028 aus. Der Jury gehörten unter anderem Sarah Grahneis, Operndirektorin am Theater und Orchester Heidelberg, Tillmann Wiegand, Künstlerischer Betriebsdirektor der Bayerischen Staatsoper, die Dirigentin Friederike Scheunchen sowie Mitglieder des Ensemble Modern an.Die Akademie Musiktheater heute (http://www.akademie-musiktheater-heute.de/) der Deutsche Bank Stiftung bietet jungen Talenten des Musiktheaters ein einzigartiges interdisziplinäres Netzwerk. Mit inzwischen mehr als 360 Mitgliedern, von denen viele in leitenden Positionen an internationalen Opernhäusern und Festivals oder erfolgreich als Freischaffende tätig sind, verbindet die Akademie Nachwuchsförderung mit nachhaltigem Austausch über die Grenzen der einzelnen Sparten hinweg.Das zweijährige interdisziplinäre Leadership-Programm richtet sich an junge Akteurinnen und Akteure aus sieben Sparten des Musiktheaters: Bühnen- und Kostümbild, Dirigieren, Dramaturgie, Komposition, Kulturmanagement, Libretto/Text und Regie. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten die Möglichkeit, sich interdisziplinär zu vernetzen sowie gemeinsam neue Impulse für zeitgenössisches Musiktheater zu entwickeln.Am 26. Oktober 2026 werden die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten im Rahmen des Festakts SONST GUTE NACHT feierlich in die Akademie Musiktheater heute aufgenommen.Zum Stipendienjahrgang 2026-2028 gehören:- Jakob Böttcher, Komposition- Clara Brezinka, Regie- Gabriel Crome León, Kulturmanagement- Noah Ebert Gómez, Bühnen- und Kostümbild- Kerem Hillel, Regie- Shadi Kassaee, Komposition- Nathalie Kaun, Dramaturgie- Jasper Lecon, Dirigieren- Laura Mendoza Gleser, Bühnen- und Kostümbild- Laura Milé, Libretto/Text- Richard Pohlmann, Kulturmanagement- Jakob Raab, Komposition- Johanna Schulz-Bongert, Regie- Ann-Kathrin Strauch, Dirigieren- Sara Zimmermann, DramaturgieMehr zum Stipendienjahrgang 2026-2028Der Jury 2026 gehörten an:- Martin G. Berger, Libretto/Text- Ensemble Modern, Komposition- Sarah Grahneis, Dramaturgie- Valentin Mattka, Bühnen- und Kostümbild- Wolfgang Nägele, Regie- Friederike Scheunchen, Dirigieren- Tillmann Wiegand, KulturmanagementMehr zur Jury 202625 Jahre Akademie Musiktheater heute (AMH)2026 feiert die Akademie Musiktheater heute ihr 25-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Gründung ermöglicht sie ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten in Workshops den Zugang zu renommierten Opernhäusern, Festivals, ausgewählten Inszenierungen und Hintergrundgesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und Leitungsteams sowohl in Deutschland als auch europaweit. Im Fokus des Programms stehen Dialog und interdisziplinäres Verständnis, die Auseinandersetzung mit der Vielfalt der zeitgenössischen Musiktheaterszene sowie ein gemeinschaftlicher Entwicklungsprozess von Musiktheaterminiaturen für den jährlich stattfindenden Festakt.Am 26. Oktober 2026 verabschiedet sich der Jahrgang 2024-2026 mit der Uraufführung von SONST GUTE NACHT im Frankfurt LAB. Kooperationspartner sind das Ensemble Modern sowie Sängerinnen und Sänger des PPCM vocal der Kunstuniversität Graz.Festakt 2026 | Akademie Musiktheater HeuteMehr Informationen zur Akademie Musiktheater heute der Deutsche Bank Stiftung:https://www.akademie-musiktheater-heute.dePressekontakt:Deutsche Bank StiftungHannah Freitagamh@deutsche-bank-stiftung.de+49 (69) 2 47 52 59-22www.akademie-musiktheater-heute.dewww.deutsche-bank-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Bank Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131895/6375816