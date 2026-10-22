Frankfurt am Main (ots) -Zum 43. Mal wird am kommenden Sonntag, 25. Oktober, der Frankfurt Marathon ausgetragen. Das hr-fernsehen zeigt das Ereignis ab 9.55 Uhr live und sendet außerdem um 18.45 Uhr eine 45-minütige Zusammenfassung. Der Livestream ist zudem auf hessenschau.de und in der ARD Mediathek abrufbar. Kommentator der Sendung ist Ralf Scholt, ihm steht Langstreckenläuferin Laura Hottenrott als Expertin zur Seite.Die legendären 42,195 Kilometer in der Mainmetropole sind die schnellste Rennstrecke Deutschlands. Mit nur 27,8 Metern Höhenunterschied ist sie sehr flach und daher extrem schnell zu laufen. Im Starterfeld sind auch dieses Jahr wieder zahlreiche Weltklasse-Läuferinnnen und -Läufer. Mit Amanal Petros hat der Frankfurt Marathon den amtierenden Europameister im Feld. Der deutsche Rekordhalter hat sich für sein Rennen viel vorgenommen, bekommt aber Druck von zwei Landsmännern. Bei den Frauen ist auf dem Papier Zeineba Yimer die Favoritin. Die Äthiopierin hat mit 2:18:47 Stunden die schnellste Bestzeit im Feld. Mit Betsy Saina aus den USA und Buzunesh Getachew aus Äthiopien waren allerdings zwei weitere Starterinnen schon unter 2:20:00 Stunden im Ziel. Getachew weiß zudem, wie es sich anfühlt, als Erste in die Frankfurter Festhalle einzulaufen - sie hatte das Rennen in Frankfurt 2023 gewonnen.Die Zusammenfassung im hr-fernsehen am Abend konzentriert sich neben dem Spitzensport vor allem auf drei Altersklassenathleten aus dem großen Feld der rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie wird von Sebastian Rieth kommentiert.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6375828