Die Integration von NVIDIA Jetson für Edge Computing und RTX-Beschleunigern schafft eine leistungsstarke technologische Grundlage für die Zusammenarbeit von Menschen und Robotern im kommerziellen Einsatz

Workforce OS kombiniert NVIDIA Project GR00T, Isaac Sim, Isaac ROS und TensorRT, um den Transfer von Simulationen in reale Einsatzszenarien mit humanoiden Robotern von Unitree im Gastgewerbe zu beschleunigen.

SINGAPUR, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYFORCE Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat heute seine strategischen Pläne vorgestellt, die modulare Robotik-Betriebsarchitektur "Workforce OS" weiterzuentwickeln und ihren Einsatz auszuweiten. Die Softwareplattform soll menschliche Arbeitskräfte mit verkörperter künstlicher Intelligenz zusammenbringen. Dafür setzt YYForce auf Rechen- und Robotiktechnologien von NVIDIA, um autonome Robotersysteme im kommerziellen Umfeld einsatzfähig zu machen. Geplant ist unter anderem die Integration humanoider Roboter von Unitree sowie spezialisierter Plattformen zur Serviceautomatisierung.

Statt separate Softwarelösungen für Hardware mit jeweils nur einem Einsatzzweck zu entwickeln, verfolgt YYForce mit Workforce OS einen plattformübergreifenden Ansatz. Die standardisierte, hardwareunabhängige Architektur vereint zentrale Funktionen wie Computer Vision, hochpräzise Navigation auf Basis von SLAM, mehrachsige Manipulation, die Interaktion in natürlicher Sprache sowie die Koordination ganzer Roboterflotten.

Hochleistungsfähige Architektur für physische KI auf Basis von NVIDIA-Technologien

Um eine robuste Grundlage für Echtzeit-Autonomie am Edge und skalierbares Modelltraining zu schaffen, integriert Workforce OS die Full-Stack-Plattformen von NVIDIA für Robotik und KI:

Edge- und Beschleunigungshardware: NVIDIA-Jetson-Module sollen die Echtzeit-Wahrnehmung der Umgebung, die Fusion von Sensordaten und eine Motorsteuerung mit geringer Latenz direkt auf den Robotern ermöglichen. Leistungsstarke NVIDIA-RTX-GPUs sollen die Rechenarchitektur ergänzen und die Inferenz sowie die lokale Datenverarbeitung beschleunigen.

Verkörperte KI und Basismodelle für humanoide Roboter: YYForce kombiniert das Foundation-Modell-Framework NVIDIA Project GR00T mit NVIDIA Isaac Sim auf Basis von Omniverse. Damit können Roboter in simulierten Umgebungen trainiert, synthetische Trainingsdaten erzeugt und Aufgaben mithilfe digitaler Zwillinge validiert werden, bevor die Systeme in der realen Welt zum Einsatz kommen. Dieser sogenannte "Sim-to-Real"-Ansatz soll den Übergang von der Simulation in die Praxis beschleunigen.

Effizienzsteigerung im Robotikbetrieb: NVIDIA Isaac ROS ermöglicht hardwarebeschleunigte visuelle Positionsbestimmung und Kartierung (VSLAM) sowie die Navigation. NVIDIA TensorRT optimiert die Inferenz von Deep-Learning-Modellen. Dadurch soll Workforce OS die Rechenleistung sowohl bei stationären Manipulatoren als auch bei den zweibeinigen humanoiden Robotern von Unitree möglichst effizient nutzen.

Praxistaugliche Umsetzung: Schrittweise Einführung von strukturierten Arbeitsabläufen bis zur vollständigen Integration humanoider Roboter

Um langwierige Entwicklungs- und Forschungszyklen bei komplexen Automatisierungsaufgaben in unstrukturierten Umgebungen - etwa bei der autonomen Reinigung von Nassbereichen - zu verkürzen, setzt YYForce auf eine schrittweise Kommerzialisierungsstrategie. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit der Systeme unter realen Einsatzbedingungen zu überprüfen, beginnend mit kontrollierten und klar definierten Arbeitsumgebungen im Gastgewerbe.

Phase 1 (Monate 0-2): Technische Grundlagen und intelligenter Concierge - Implementierung der Echtzeitnavigation, Entwicklung dialogbasierter Interaktionsabläufe mit Gästen und Anbindung an die Rezeption. Zum Einsatz kommen NVIDIA-Jetson-Edge-Module und NVIDIA Isaac ROS.

Technische Grundlagen und intelligenter Concierge - Implementierung der Echtzeitnavigation, Entwicklung dialogbasierter Interaktionsabläufe mit Gästen und Anbindung an die Rezeption. Zum Einsatz kommen NVIDIA-Jetson-Edge-Module und NVIDIA Isaac ROS. Phase 2 (Monate 2-4): Mobile Manipulation und Getränkeservice - Einführung stationärer und fahrbarer Roboterarme für den Getränke- und Speiseservice. Diese werden mit präzisen Greiffunktionen, dynamischem Lastausgleich und automatisierten Übergabemechanismen ausgestattet, um den Einsatz bei Bankettveranstaltungen und im Gastronomiebetrieb zu ermöglichen.

Mobile Manipulation und Getränkeservice - Einführung stationärer und fahrbarer Roboterarme für den Getränke- und Speiseservice. Diese werden mit präzisen Greiffunktionen, dynamischem Lastausgleich und automatisierten Übergabemechanismen ausgestattet, um den Einsatz bei Bankettveranstaltungen und im Gastronomiebetrieb zu ermöglichen. Phase 3 (Monate 4-6): MVP für Bankette und Veranstaltungen im Gastgewerbe - Koordination des Zusammenspiels mehrerer Roboter durch die Kombination mobiler Plattformen, Roboterarme und humanoider Roboter von Unitree in der Pilotphase bei Hotelbanketten und Veranstaltungen unter realen Einsatzbedingungen.

MVP für Bankette und Veranstaltungen im Gastgewerbe - Koordination des Zusammenspiels mehrerer Roboter durch die Kombination mobiler Plattformen, Roboterarme und humanoider Roboter von Unitree in der Pilotphase bei Hotelbanketten und Veranstaltungen unter realen Einsatzbedingungen. Langfristiges Ziel: Autonome IFM-Prozesse und humanoide Robotik im Praxiseinsatz - Übertragung ausgereifter Vision-Language-Action-Modelle (VLA), erlernter Fortbewegungsfähigkeiten humanoider Roboter und übergreifender Ebenen zur Systemorchestrierung auf komplexe physische Aufgaben in unstrukturierten Umgebungen. Dazu zählen unter anderem die automatisierte Anlagenwartung und die industrielle Reinigung.

Ausbau der technischen Entwicklungskompetenz

"Unser strategisches Ziel ist es, die intelligente Softwareschicht selbst zu entwickeln und zu kontrollieren, durch die unterschiedliche kommerzielle Robotersysteme im laufenden Geschäftsbetrieb echten Nutzen bringen", so Mike Fu, CEO von YYForce. "Durch die Kombination der wegweisenden NVIDIA-Rechentechnologien für physische KI mit vielseitigen Robotersystemen wie den humanoiden Plattformen von Unitree wollen wir die Lücke zwischen Simulation und praktischer Anwendung schließen. Unsere etablierte Präsenz in Hotels und betrieblichen Einrichtungen kann wertvolle Möglichkeiten bieten, die Technologie unter realen Einsatzbedingungen zu erproben und mithilfe eines sich selbst verstärkenden Kreislaufs aus Datenerfassung und Weiterentwicklung zu verbessern. Auf diese Weise wollen wir modernste Robotik als praktische Unterstützung für menschliche Arbeitskräfte nutzbar machen."

Um die geplanten technischen Entwicklungen voranzutreiben, baut YYForce ein spezialisiertes Kernteam aus Ingenieuren auf. Es umfasst Fachverantwortliche für autonome Navigation, Wahrnehmung und multimodale Interaktion, Bewegungs- und Manipulationssteuerung, verkörperte Vision-Language-Action-Modelle (VLA) sowie die Architektur verteilter Systeme. Das Team soll sich insbesondere auf die kontinuierliche Koordination der Roboterflotte, die dynamische Einsatzplanung der Arbeitskräfte und die umfassende Interoperabilität mit dem operativen Netzwerk von YYForce konzentrieren.

Über YYFORCE

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter KI-gestützter Lösungen für das Personalmanagement sowie für integriertes Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und Geschäftstätigkeit in ganz Asien und darüber hinaus. Über seine Geschäftsbereiche für Workforce-Management-Technologien und integriertes Facility Management (IFM) bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatzplanung, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen Dienstleistungsbranchen an.



Die Personalplattform des Unternehmens, YY Circle, unterstützt den Personaleinsatz und die Personalverwaltung in verschiedenen Branchen, darunter das Gastgewerbe, die Gastronomie, der Einzelhandel und weitere Dienstleistungsbereiche. Im Rahmen seiner IFM-Aktivitäten verbindet YYForce Gebäudewartungs- und Facility-Services mit Technologielösungen, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität der Mitarbeiter und die betriebliche Effizienz zu steigern.



Die langfristige Strategie von YYForce zielt darauf ab, ein integriertes Ökosystem für die Arbeitskräfte der Zukunft aufzubauen, in dem menschliche Mitarbeiter, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenarbeiten, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "sagt voraus", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Alle Aussagen zur geplanten Entwicklung, zu den vorgesehenen Funktionen, zum Zeitplan und zur Kommerzialisierung der Plattform Workforce OS sowie der damit verbundenen Robotikanwendungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens sowie seine Fähigkeit, Workforce OS und die damit verbundenen Robotiklösungen planmäßig oder überhaupt erfolgreich zu entwickeln, zu testen und auf den Markt zu bringen. Dazu gehören auch die Herausforderungen bei der Übertragung simulationsbasierter Trainingsverfahren auf reale Einsatzumgebungen. Weitere Risiken ergeben sich aus der Abhängigkeit von externen Anbietern von Hard- und Software sowie anderen Technologien, insbesondere von NVIDIA und Unitree, und von der Verfügbarkeit und den Nutzungsbedingungen ihrer Produkte und Technologien. Hinzu kommen die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Ingenieurfachkräfte zu gewinnen und langfristig zu halten, sowie die Beschaffung ausreichender finanzieller Mittel zur Umsetzung seiner Robotikprojekte. Darüber hinaus bestehen Sicherheits-, Haftungs-, Datenschutz- und regulatorische Risiken beim Einsatz von Robotern in kundenorientierten Umgebungen sowie Wettbewerbsrisiken durch andere Anbieter von Robotik- und Automatisierungslösungen. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens. Dazu gehören insbesondere die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, erwartete Veränderungen bei Umsatz, Kosten und Aufwendungen, das prognostizierte Kundenwachstum sowie die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen und deren Akzeptanz am Markt. Schließlich können auch die allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen sowie regulatorische Entwicklungen, darunter der Wettbewerb, staatliche Maßnahmen und gesetzliche Vorschriften, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflussen. Weitere Faktoren können sich ebenfalls auf die Finanzlage, die Liquidität und die Ertragslage des Unternehmens auswirken. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

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Ansprechpartner für Investor Relations

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