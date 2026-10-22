Der Walldorfer Softwarekonzern meldet erstmals mehr als 10 Milliarden Euro Quartalsumsatz sowie kräftig gewachsene Cloudverträge. Die Aktie erreicht zwischenzeitlich ihr höchstes Niveau seit Januar, gibt diesen Aufschlag jedoch größtenteils wieder ab, während DAX sowie Nasdaq deutlich nachgeben. Finanzchef Dominik Asam warnt zudem vor Risiken im wichtigen Schlussquartal.Ein Drohnenangriff auf ein saudisches Ölfeld treibt den Ölpreis über 110 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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