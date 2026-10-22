München (ots) -Mit dem LumeGret A2000 Solarenergiesystem und der Erweiterungsbatterie B2000G bringt MOVA eine neue, flexibel skalierbare Speicherlösung für Haushalte auf den Markt. Das System startet mit 1,92 kWh Kapazität und lässt sich auf bis zu 9,6 kWh erweitern. Bis zu 2.400 Watt Solarleistung, intelligentes Energiemanagement über LumeGret Orbit und eine LiFePO-Batterie mit zehn Jahren Garantie sollen dabei helfen, selbst erzeugten Solarstrom effizienter zu nutzen und Energiekosten zu senken."Mit dem LumeGret A2000 und B2000G möchten wir Haushalten flexible Speicherlösungen bieten, die sich an unterschiedliche Anforderungen anpassen und dabei helfen, das Einsparpotenzial von Solarenergie besser auszuschöpfen", sagt Kurt Wang, Head of Sales West Europe bei MOVA.Plug-and-play für eine einfache InstallationBeim LumeGret A2000 sind Mikro-Wechselrichter, Batterie und Solar-Laderegler in einem System integriert. Das Plug-and-play-Konzept reduziert Verkabelung und Installationsaufwand und soll den Einstieg in die private Solarstromspeicherung vereinfachen.Die Grundkapazität von 1,92 kWh kann durch bis zu vier zusätzliche B2000G-Batterien auf insgesamt 9,6 kWh erweitert werden. Durch das vertikale Stapelkonzept lässt sich die Speicherkapazität flexibel an einen steigenden Energiebedarf anpassen.Bis zu 2.400 Watt Solarleistung und NotstromversorgungDas A2000 unterstützt eine Solar-Eingangsleistung von bis zu 2.400 Watt. Vier unabhängige MPPT-Kanäle mit einem Spitzenwirkungsgrad von bis zu 99 Prozent ermöglichen auch bei unterschiedlich ausgerichteten Solarmodulen eine effiziente Energieaufnahme.Das bidirektionale AC-System arbeitet mit bis zu 1.500 Watt und ermöglicht sowohl das Laden über Solarstrom als auch über das Stromnetz. Netzgekoppelt stellt das System bis zu 800 Watt Leistung bereit, im netzunabhängigen Betrieb bis zu 1.500 Watt. Bei einem Stromausfall soll die Umschaltung innerhalb von Millisekunden erfolgen, damit wichtige Haushaltsgeräte weiter versorgt werden können.LumeGret Orbit optimiert Speichern und VerbrauchDas Energiemanagementsystem LumeGret Orbit kombiniert KI-basierte Prognosen zur Solarstromerzeugung mit dynamischen Strompreisen. Auf Basis von Tarifdaten von mehr als 840 Energieversorgern weltweit soll das System automatisch erkennen, wann Energie gespeichert oder genutzt werden sollte.Dadurch lässt sich der Eigenverbrauch von Solarstrom erhöhen und der Strombezug aus dem Netz reduzieren. Auch in sonnenärmeren Monaten soll die intelligente Steuerung zusätzliche Einsparpotenziale erschließen. MOVA beziffert die mögliche zusätzliche Ersparnis im Winter auf rund 60 bis 100 Euro.LiFePO-Batterie mit bis zu 15 Jahren AuslegungsdauerFür die Batteriesicherheit kombiniert MOVA ein intelligentes Batteriemanagementsystem, Aerosol-Brandunterdrückung und ein nach IP65 gegen Staub und Wasser geschütztes Gehäuse. Eine integrierte Selbstheizung unterstützt den Betrieb bei niedrigen Temperaturen, während Kühlrippen die Wärmeableitung verbessern.Die Lithium-Eisenphosphat-Zellen sind laut Hersteller für bis zu 6.000 Ladezyklen bei 80 Prozent State of Charge ausgelegt. MOVA gibt eine Auslegungsdauer von bis zu 15 Jahren und zehn Jahre Garantie an.LumeGret A4000 für größere HaushalteFür Haushalte mit höherem Energiebedarf bietet MOVA bereits das LumeGret A4000 mit passender B4000-Erweiterungsbatterie an. Das System startet mit 4 kWh Speicherkapazität und lässt sich auf bis zu 20 kWh ausbauen.Bis zu 3.600 Watt Solar-Eingangsleistung und 2.500 Watt bidirektionale AC-Leistung ermöglichen eine höhere Energieaufnahme und Notstromversorgung. Auch beim A4000 übernimmt LumeGret Orbit die intelligente Steuerung von Speicherung und Verbrauch. Über die MOVAhome App lassen sich Energieflüsse, Einstellungen, Einsparungen und CO-Reduktionen in Echtzeit verfolgen.Zusätzlich passt FluxCharge die Ladeleistung eines Elektroautos automatisch an die verfügbare Solarleistung an und stellt bis zu 3,6 kW Ladeleistung bereit.MOVA Solar exklusiv über mova-solar.deFür den deutschen Markt setzt MOVA auf einen offiziellen lokalen Partner: MOVA Solar Produkte sind in der DACH-Region exklusiv über mova-solar.de erhältlich. Die Plattform bietet einen zentralen Zugang zum Solarportfolio von MOVA, zu aktuellen Angeboten und Serviceinformationen. Kunden können sich dort über verfügbare Produkte informieren und diese direkt über den offiziellen deutschen Partner beziehen.Preise und VerfügbarkeitPreise und VerfügbarkeitDie MOVA LumeGret Systeme sind in Deutschland über die MOVA-Website, MOVAs offiziellen Solar-Onlineshop mova-solar.de sowie ausgewählte Handelspartner wie Joybuy, DuraSolar und Flexisolar erhältlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Händler und Lieferzeit variieren.MOVA LumeGret A2000: UVP: 849 Euro- MOVA: https://de.mova.tech/products/lumegret-a2000-solarenergiesystemMOVA LumeGret B2000G: UVP: 699 Euro- MOVA: https://ots.de/q4foJ2MOVA LumeGret A4000: UVP: 1.399 Euro- MOVA: https://de.mova.tech/products/lumegret-a4000-solarstromanlageMOVAs offizieller Solar-Onlineshop in DACH:- https://ots.de/BSxJEP- https://ots.de/LThDMhPressekontakt:RUESS GROUPmova@ruess-group.comOriginal-Content von: MOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182374/6375903