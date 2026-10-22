Berin (ots) -Mit Polarise Rise und Polarise Drive erweitert der deutsche KI-Anbieter seine eigenen europäischen AI Factories zu einer souveränen Full-Stack-CloudPolarise hat heute auf der NVIDIA GTC (https://www.nvidia.com/gtc/) Berlin den Start der Polarise AI Cloud bekanntgegeben, eine souveräne KI-Plattform, die vollständig auf der unternehmenseigenen Infrastruktur in Europa läuft. Die ersten beiden Produkte, Polarise Rise und Polarise Drive, bieten Unternehmen einen sicheren Weg, modernste KI zu nutzen - von einem sofort einsatzbereiten Chat-Assistenten für Unternehmen bis zu einem API-Zugang zu führenden Open-Weight-Modellen - ohne die Kontrolle über ihre Daten zu verlieren.Von der AI Factory zur AI CloudPolarise betreibt bereits eigene Rechenzentren ("AI Factories") in Deutschland und Norwegen, darunter den Standort Tucherpark in München, der in Rekordzeit gemeinsam mit Partnern wie einem der größten Telekommunikationsunternehmen Europas realisiert wurde. Mit dem Start der eigenen AI Cloud deckt Polarise nun den gesamten Stack selbst ab: Rechenzentren, NVIDIA Accelerated Computing, Cloud-Software und die KI-Anwendungen, die Unternehmen täglich nutzen. Jede dieser Ebenen wird letztlich von einer europäischen Gesellschaft gehalten und betrieben.Statt neue Rechenzentren von Grund auf zu errichten, baut Polarise bestehende Gebäude um, die bereits über Netzanschlüsse und Genehmigungen verfügen. Dafür nutzt das Unternehmen seine modularen AI Pods: kleine, in sich geschlossene Rechenzentren, die vor Ort installiert und angeschlossen werden. So hat Polarise seinen Münchener AI Hub in nur sechs Monaten in Betrieb genommen, während konventionelle Projekte Jahre dauern. Die Polarise AI Cloud lässt sich daher schnell mit der Kundennachfrage skalieren.Ein souveräner Chat-Assistent für UnternehmenPolarise Rise ist ein KI-Chat-Assistent für Unternehmen. Beschäftigte können in Workspaces gemeinsam schreiben, analysieren und recherchieren, während die Unternehmensdaten unter ihrer eigenen Kontrolle bleiben und auf der Polarise-Infrastruktur in Europa verarbeitet werden. Rise wird in drei Abonnementmodellen angeboten und ist ab heute für Unternehmen und Teams verfügbar.Souveräne Managed Inference auf Open-Weight-ModellenMit Polarise Drive können Entwickler und Unternehmen führende Open-Weight-Modelle wie GLM 5.3, Kimi K3 oder die neuesten NVIDIA-Nemotron-Modelle (https://www.nvidia.com/de-de/ai-data-science/foundation-models/nemotron/) über eine einzige Schnittstelle nutzen, ohne selbst Hardware betreiben zu müssen. Polarise Drive ist mit dem OpenAI SDK kompatibel, sodass bestehende Anwendungen mit der Änderung einer einzigen Zeile Code umgestellt werden können. Abgerechnet wird pro Token, mit transparenten Preisen und ohne Kosten für ungenutzte Kapazität. Künftig kommen unter anderem eine Agentic Engine hinzu, eine Plattform zum Konfigurieren und Bereitstellen eigener KI-Agenten, sowie MCP-Unterstützung für die Anbindung externer Tools. Drive befindet sich in einem kontrollierten Rollout, der Zugang erfolgt auf Anfrage.Increso setzt Polarise Drive im agentischen Kundenservice einDas italienische Customer-Experience-Unternehmen Increso gehört zu den ersten Kunden, die Polarise Drive im Produktivbetrieb nutzen. Increso entwickelt KI-Agenten, die rund um die Uhr den Kundenservice für Unternehmen übernehmen, und verbindet dabei seine proprietäre Plattform Inxide, Prozessexpertise und operative Governance bei einem einzigen Partner. Die Lösungen des Unternehmens bedienen täglich mehr als 10.000 Endkunden."Unsere Kunden erwarten KI-Agenten, die schnell, zuverlässig und vollständig konform mit den europäischen Datenschutzvorschriften sind", sagt Marco Modonesi, CTO von Increso. "Mit Polarise Drive betreiben wir die neuesten Nemotron-Modelle (https://www.nvidia.com/de-de/ai-data-science/foundation-models/nemotron/) für unsere Agenten auf europäischer Infrastruktur - ohne Abstriche bei der Leistung oder bei der Kontrolle über die Daten unserer Kunden. Das macht es für uns deutlich einfacher, agentische KI in den Kundenservice zu bringen, auch in Branchen, die mit sensiblen Daten arbeiten."Souverän von Grund auf - ohne KompromissePolarise besitzt und betreibt seine Infrastruktur vom Rack bis zur API. Kundendaten verlassen nie die EU und unterliegen nicht dem US-amerikanischen CLOUD Act. Polarise ist nach ISO/IEC 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Die Testate nach BSI C5 sowie SOC 2 Type I und Type II sind in Vorbereitung."Europäische Unternehmen wollen die beste verfügbare KI nutzen, sollten dafür aber nicht die Kontrolle über ihre Daten aufgeben müssen", sagt Michel Boutouil, CEO von Polarise. "Wir haben zuerst unsere eigenen AI Factories gebaut. Jetzt setzen wir eine souveräne Cloud-Ebene darauf. Unsere Kunden erhalten den kompletten Stack von einem einzigen europäischen Anbieter - und zahlen keinen Aufpreis für Souveränität."Auf Basis der neuesten NVIDIA-PlattformenDie Polarise AI Cloud läuft auf NVIDIA Blackwell. Für seine Cloud setzt Polarise vor allem auf Hochleistungsserver des NVIDIA-Partners Kerno.Besucherinnen und Besucher der NVIDIA GTC Berlin können die Polarise AI Cloud live am Stand 3016 erleben.***Über PolarisePolarise (https://polarise.eu/) wurde in Deutschland gegründet und ist ein europäischer KI-Anbieter, die eine vollständig integrierte KI-Cloud aus einer Hand anbietet. Das Unternehmen betreibt eigene hocheffiziente Rechenzentren - sogenannte "AI Factories" - an erstklassigen Standorten in Deutschland und Europa. Über seine eigene AI Cloud verschafft Polarise Unternehmen und Organisationen Zugang zu souveräner KI-Rechenleistung, etwa über seine Sovereign-Managed-Inference-Plattform "Drive".MedienkontaktMarc Gazivoda, Chief Marketing Officer, press@polarise.euPressekontakt:[Kontaktinformationen]Original-Content von: Polarise GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181359/6375895