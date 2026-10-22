ANCIcomunicare und Audiencerate entwickeln gemeinsam eine neue Plattform für Kommunalverwaltungen auf Basis der KI- und Cloud-Technologien von Microsoft. Der Vertrieb erfolgt über Postel, ein Unternehmen der Poste Italiane Group. Die Plattform ist auch über MEPA erhältlich.

ANCIcomunicare und Audiencerate entwickeln gemeinsam eine neue Plattform, mit der italienische Kommunen und lokale Behörden ihre Daten verwalten und über verschiedene Kanäle kommunizieren können.

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ANCIcomunicare and Audiencerate launch a partnership to bring Italian municipalities a platform that simplifies data management and digital communication with citizens across all channels.

Mit der Lösung können Kommunen ihre Kommunikationskampagnen für Bürger und Unternehmen über ein zentrales digitales System steuern und dabei verschiedene Kanäle wie WhatsApp, SMS und E-Mail nutzen.

Die Plattform bietet außerdem KI-Funktionen und Microsoft Copilot, die die Erstellung von Inhalten, die Kampagnenverwaltung und die individuelle Ansprache erleichtern.

Eine Lösung für die Anforderungen von Kommunen.

Mit dem Projekt sollen auch lokale Behörden Zugang zu leistungsfähigen digitalen Werkzeugen erhalten. Die Lösung ist einfach zu bedienen und lässt sich an die Bedürfnisse der jeweiligen Kommune anpassen.

Die Plattform bietet folgende Funktionen:

Organisation und Verwaltung vorhandener Daten

Bildung von Empfängergruppen und Segmentierung von Zielgruppen

Durchführung von Kampagnen über WhatsApp, SMS und E-Mail

Einsatz von KI-Tools zur Erstellung und Verwaltung von Inhalten

Erfassung von Bürgerdaten

Anpassung von Kampagnen an die Anforderungen der jeweiligen Behörde

Auswertung der Ergebnisse der Kommunikationsmaßnahmen

So können Kommunen ihre gesamte digitale Kommunikation über eine einzige Plattform steuern.

Die Lösung wird kommunalen Behörden über Postel, ein Unternehmen der Postel, ein Unternehmen der Poste Italiane Group, angeboten. Dabei sollen die Kommunen auch bei der Einführung und Nutzung der Plattform unterstützt werden.

Außerdem können Behörden die Lösung über MEPA, den elektronischen Marktplatz der italienischen öffentlichen Verwaltung, beziehen und dafür die in der öffentlichen Verwaltung bereits weit verbreiteten Beschaffungsinstrumente nutzen.

Das Projekt verbindet die technische Umsetzung mit dem Vertrieb und erleichtert den Kommunen den Zugang zur Lösung.

Die Rolle der Partner.

ANCIcomunicare, das auf Kommunikation spezialisierte Unternehmen des italienischen Kommunalverbands ANCI, fördert den Austausch mit den italienischen Kommunen. Microsoft stellt die Cloud-Infrastruktur und die KI-Technologien bereit, auf denen die Lösung aufbaut. Audiencerate liefert die Technologie für die Marketing Data Platform, die auf Microsoft-Technologie basiert und dazu dient, Daten zu organisieren, Zielgruppen zu segmentieren und Kommunikationskampagnen über verschiedene Kanäle zu steuern. Postel, ein Unternehmen der Poste Italiane Group, übernimmt den Vertrieb der Lösung an kommunale Behörden.

Auch kleinere Kommunen erhalten Zugang zu moderner Technologie.

Ein Ziel der Partnerschaft ist es, diese Technologien nicht nur großen Verwaltungen, sondern auch kleinen und mittleren Kommunen zugänglich zu machen.

Dank des Cloud- und SaaS-Modells können sie moderne Werkzeuge einsetzen, ohne dafür eine aufwendige technische Infrastruktur aufbauen zu müssen.

Die Plattform lässt sich an die Anforderungen der jeweiligen Behörde anpassen und im Laufe der Zeit um neue Funktionen erweitern.

Zudem kann KI viele Arbeitsschritte vereinfachen und die Anforderungen an die technischen Vorkenntnisse für den Einsatz moderner Kommunikations- und Datenmanagementtools senken.

Bessere Kommunikation mit Bürgern und Unternehmen.

Das Projekt verfolgt ein konkretes Ziel: Kommunen sollen Bürger und Unternehmen einfacher, schneller und gezielter erreichen können.

Durch die Kombination von Daten, KI, digitalen Kanälen und klassischen Kommunikationswegen können Behörden je nach Nachricht und Empfänger den am besten geeigneten Kommunikationsweg wählen.

Mit ihrer Zusammenarbeit wollen ANCIcomunicare, Microsoft und Audiencerate ein landesweit skalierbares Modell schaffen, das die digitale Transformation lokaler Behörden unterstützt.

Veronica Nicotra, Generalsekretärin bei ANCI, erklärt:

"Die Digitalisierung bietet große Chancen, den Austausch zwischen Verwaltung und Bürgern zu verbessern und die öffentliche Kommunikation aktueller, verständlicher und leichter zugänglich zu machen. Neue Technologien und KI können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Wichtig ist, dass alle Kommunen in diesen Prozess einbezogen werden auch kleine und mittlere. Nur dann kann die Digitalisierung die Verwaltungen spürbar dabei unterstützen, die Menschen vor Ort zu informieren, mit ihnen in den Dialog zu treten und auf ihre Bedürfnisse einzugehen."

Marco Fischetto, Leiter des Geschäftsbereichs Public Sector bei Microsoft Italien, betont:

"KI und Cloud-Technologien können der öffentlichen Verwaltung helfen, Abläufe zu vereinfachen und Dienstleistungen schneller bereitzustellen, leichter zugänglich zu machen und besser auf die Bedürfnisse der Menschen abzustimmen. Mit dieser Zusammenarbeit erhalten Kommunen jeder Größe Zugang zu modernen, sicheren Technologien. So können sie ihre Daten besser nutzen und die Kommunikation mit Bürgern und Unternehmen wirksamer und persönlicher gestalten. Wir bei Microsoft sind überzeugt, dass solche Partnerschaften notwendig sind, damit Innovationen den Regionen und den Menschen vor Ort greifbare Vorteile bringen."

Gianluca Leotta, Chairman bei Audiencerate, kommentiert:

"Unser Ziel ist es, moderne Technologie für jede Kommune einfach nutzbar zu machen unabhängig von ihrer Größe. Die Plattform hilft dabei, Daten zu organisieren, Mitteilungen gezielt an die richtigen Empfänger zu richten und die Kommunikation über alle digitalen Kanäle hinweg zu koordinieren. Dank der Zusammenarbeit mit ANCIcomunicare, Microsoft und Postel steht Kommunalverwaltungen und Bürgern damit eine praktische, leicht zugängliche technische Lösung zur Verfügung."

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