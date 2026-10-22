Peking verschärft die Regeln für neue Autos drastisch. Neue Vorgaben für Sicherheit und Erprobung sollen nicht nur Mängel beseitigen, sondern auch den ruinösen Preiskampf einbremsen. Die Entscheidung der Regulierungsbehörden für verbindliche Schalter und gegen versenkte Türgriffe zielt weit über das Cockpit-Design hinaus. Diese strengeren Konstruktions- und Prüfvorschriften in China folgen direkt auf gefährliche Qualitätsmängel sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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