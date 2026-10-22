BENO hat die Konditionen der zuvor angekündigten Kapitalerhöhung finalisiert und schafft damit mehr Transparenz über die nächste Wachstumsphase. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 674.188 neue Aktien zu je EUR 6,50 auszugeben und damit Bruttoerlöse von bis zu EUR 4,38 Mio. (EUR 4,23 Mio. netto) zu erzielen. Bestehende Aktionäre können im Zeitraum vom 26. Oktober bis 9. November 2026 im Verhältnis 5:1 zeichnen, zudem besteht eine zusätzliche Bezugsoption (Überbezug). Unter der Annahme einer Finanzierungsstruktur von 30 % Eigenkapital zu 70 % Fremdkapital könnte das frische Eigenkapital Akquisitionen von rund EUR 14 Mio. unterstützen. Diese könnten bei Anfangsrenditen von über 10-12 % zusätzliche jährliche Brutto-Mieteinnahmen von mehr als EUR 1,4-1,7 Mio. generieren (mwb-Schätzung). Wir bewerten die Ankündigung positiv, da sie BENO näher an eine Beschleunigung des Portfolioausbaus heranführt. Attraktive Ankaufsrenditen sowie zusätzliche Wertschöpfung durch aktives Asset Management sollten helfen, die Verwässerung auszugleichen. Wir bekräftigen unsere BUY-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 14,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/beno-holding-ag
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